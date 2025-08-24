Η ΔΕΘ φέρνει καθυστέρηση στην εξεταστική επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο φόβος ότι η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα επισκιάσει ευθύς εξαρχής μόλις πιάσει δουλειά, κάθε άλλο πολιτικό γεγονός, κάνει την κυβέρνηση να συζητά το σενάριο να ξεκινήσουν οι εργασίες της μετά τη ΔΕΘ.

Η Βουλή ανοίγει αυτή την εβδομάδα τις εργασίες της και κανονικά μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει προκύψει η σύνθεση και συγκρότηση της επιτροπής με τα πρώτα θέματα να μπαίνουν στο τραπέζι.

Αλλά εάν αναμοχλευτεί σε αυτή τη χρονική στιγμή το θέμα – και ιδίως πυκνώσουν οι πληροφορίες ότι έρχονται και νέα στοιχεία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία – τότε είναι πιθανόν να μετριαστεί η επικοινωνιακή επίθεση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης το ανέφερε μάλιστα το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν οι εργασίες μετά την Έκθεση και μάλλον δεν το είπε τυχαία.

Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι oι συνεδριάσεις της εξεταστικής μεταδίδονται ζωντανά.

Μεγάλες φουρτούνες έρχονται…

