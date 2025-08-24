search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 19:52
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2400
21/8/2025
24.08.2025 19:20

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2400
21/8/2025
24.08.2025 19:20
nea_dimokratia_new

Στη διάρκεια της ΔΕΘ αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο και μεγάλο κομμάτι της Κ.Ο. της Ν.Δ. Ως εκ τούτου το «Ποντίκι» ρώτησε τα κυβερνητικά στελέχη και για το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.

Η απάντηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ολίγον «ναι μεν, αλλά»: από τη μία είναι κοινός τόπος ότι στην Κ.Ο. επικρατεί μια διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση. 

Κάτι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν λέει να… ξεμπλεδίσει, κάτι οι φωτιές που προκάλεσαν καταστροφές και δεν έδειξαν ακριβώς πλήρη ετοιμότητα του κράτους, κάτι η διαρκής γκρίνια για τα… πάγια (που λέει και ο Σωκράτης Μάλαμας) προβλήματα, ε, η ατμόσφαιρα δεν είναι και η καλύτερη.

Ωστόσο, λένε οι πηγές, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει θέμα ενότητας ή ζήτημα ανοιχτής αμφισβήτησης. Αντιθέτως, σημειώνουν, η Κ.Ο. είναι ενωμένη και αποφασισμένη να στηρίζει την κυβέρνηση – κάνοντας, φυσικά, και παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης του κυβερνητικού έργου. 

Για να δούμε…

Τα… ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – «Απύθμενο θράσος»

Αλλεργία και στις ΜΚΟ μετά τις Ανεξάρτητες αρχές η κυβέρνηση

«Βασιλικότερος του βασιλέως» ο Πλεύρης – Μήπως να το ξαναδεί;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikolaidou1
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ημέρα και ο τόπος της κηδείας της – Ο αποχαιρετισμός της οικογένειας της

androulakis_famellos_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά, κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή το Παλαιστινιακό – Το παρασκήνιο

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

karney kanadas- new
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Δεν αποκλείει να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία για τις εγγυήσεις ασφαλείας

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Χορτερό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

XRIMATA44
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 19:52
nikolaidou1
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ημέρα και ο τόπος της κηδείας της – Ο αποχαιρετισμός της οικογένειας της

androulakis_famellos_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά, κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή το Παλαιστινιακό – Το παρασκήνιο

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

1 / 3