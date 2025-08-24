Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

Στη διάρκεια της ΔΕΘ αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο και μεγάλο κομμάτι της Κ.Ο. της Ν.Δ. Ως εκ τούτου το «Ποντίκι» ρώτησε τα κυβερνητικά στελέχη και για το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.

Η απάντηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ολίγον «ναι μεν, αλλά»: από τη μία είναι κοινός τόπος ότι στην Κ.Ο. επικρατεί μια διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση.

Κάτι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν λέει να… ξεμπλεδίσει, κάτι οι φωτιές που προκάλεσαν καταστροφές και δεν έδειξαν ακριβώς πλήρη ετοιμότητα του κράτους, κάτι η διαρκής γκρίνια για τα… πάγια (που λέει και ο Σωκράτης Μάλαμας) προβλήματα, ε, η ατμόσφαιρα δεν είναι και η καλύτερη.

Ωστόσο, λένε οι πηγές, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει θέμα ενότητας ή ζήτημα ανοιχτής αμφισβήτησης. Αντιθέτως, σημειώνουν, η Κ.Ο. είναι ενωμένη και αποφασισμένη να στηρίζει την κυβέρνηση – κάνοντας, φυσικά, και παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης του κυβερνητικού έργου.

Για να δούμε…

