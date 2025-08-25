search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:52
25.08.2025 11:15

Νέα Δημοκρατία: Ποιος θα αντικαταστήσει στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία παραμένει εξαιρετικά βαρύ και πένθιμο μετά τον αδόκητο θάνατο του βουλευτή Ημαθίας και γραμματέα της Κ.Ο. του κόμματος, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος κηδεύτηκε το περασμένο Σάββατο.

Παρά ταύτα, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βρεθεί ο αντικαταστάτης του εκλιπόντος για την κρίσιμη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το φθινόπωρο και ο χειμώνας αναμένονται δύσκολοι για την κυβέρνηση και απαιτείται – λένε κομματικά στελέχη – ένα πρόσωπο που θα μπορεί να την κρατήσει «μπετοναρισμένη».

Αν και επισήμως δεν γίνεται καμία συζήτηση για τον/την νέο/νέα γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι Μαξίμου και Πειραιώς έχουν αρχίσει διακριτικά και χωρίς χρονική πίεση να εξετάζουν ονόματα που θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο, με τη Ζέτα Μακρή, τον Νότη Μηταράκη και τον Στέλιο Πέτσα να φέρεται ότι βρίσκονται στη λεγόμενη «short list».

Εντούτοις, λένε οι πρώτες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να επιλεγεί και πρόσωπο από τη…νεώτερη γενιά. Ίδωμεν…

