Ο Dominic West και η Sienna Miller ενώνουν τις δυνάμεις τους στο θρίλερ «War»

Ο δημιουργός της σειράς «Hijack» Τζορτζ Κέι (George Kay) επιστρέφει με ένα νέο θρίλερ, με πρωταγωνιστές τους Ντόμινικ Γουέστ (Dominic West) και Σιένα Μίλερ (Sienna Miller).

Πρόκειται για τη φιλόδοξη σειρά «War», ένα νομικό δράμα για τα HBO και Sky, η οποία έχει ήδη πάρει το πράσινο φως για δύο κύκλους.

Ο Γουέστ υποδύεται τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Morgan Henderson και η Μίλερ την εν διαστάσει σύζυγό του, τη διεθνή σταρ του κινηματογράφου Carla Duval. Η σειρά διαδραματίζεται στον κόσμο των επιφανών δικηγορικών γραφείων του Λονδίνου και ξεκινά με μια «σκανδαλώδη υπόθεση διαζυγίου που προκαλεί κύματα σοκ σε αίθουσες συνεδριάσεων, υπνοδωμάτια και δικαστήρια».

Είναι η πιο πρόσφατη συμπαραγωγή του HBO (του δικτύου της Warner Bros. Discovery) και του βρετανικού συνδρομητικού καναλιού Sky, που ανήκει στην Comcast. Σημειώνεται ότι αυτή η συνεργασία έχει φέρει στο παρελθόν επιτυχημένες σειρές όπως τα «Chernobyl», «The Young Pope», «The Baby» και «Landscapers».

Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά αναπτύχθηκε αρχικά από το Sky και πήρε το πράσινο φως για την παραγωγή της το περασμένο καλοκαίρι. Το HBO προστέθηκε πρόσφατα στο πρότζεκτ. Επίσης το «War» επανενώνει τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά το 2005, στη βρετανική θεατρική παράσταση «As You Like It» και σε διαφημιστικές καμπάνιες του οίκου Burberry.

Το σενάριο της σειράς επικεντρώνεται σε δύο από τις πιο διάσημες δικηγορικές εταιρείες του Λονδίνου, τις Cathcarts και Taylor & Byrne, που έρχονται αντιμέτωπες για την υπόθεση του διαζυγίου του αιώνα. Καθώς η δίκη εξελίσσεται και οι συμμαχίες κλονίζονται, η φήμη τους βρίσκεται σε κίνδυνο με όλους να παίζουν για τη νίκη.

Στο καστ του πρώτου κύκλου συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι Φίμπι Φοξ (Phoebe Fox), Τζέιμς ΜακΆρντλ (James McArdle) και Άρτσι Ρενό (Archie Renaux).

Ο Κέι εκτός από το σενάριο θα αναλάβει και καθήκοντα showrunner ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπεν Τέιλορ (Ben Taylor).

«Είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με τα Sky και HBO – δύο κανάλια που αποτελούν το σπίτι τολμηρών και φιλόδοξων ιστοριών – καθώς και με την εξαιρετική ομάδα παραγωγής μας. Το «War» είναι ένα νομικό δράμα γεμάτο προδοσίες, σκάνδαλα και ανατροπές. Είναι το είδος που με έκανε να θέλω να γράφω σενάρια για την τηλεόραση» δήλωσε ο Κέι.

Η παραγωγή της σειράς γίνεται από τη βρετανική εταιρεία New Pictures, η οποία ανήκει στην All3Media και ήταν υπεύθυνη για τη συμπαραγωγή των HBO/Sky «Catherine The Great» το 2019, καθώς και από την εταιρεία του Kέι, Observatory Pictures.

Διαβάστε επίσης:

Jerry Adler: Πέθανε ο «Hesh» της θρυλικής σειράς «The Sopranos»

Πέρα από τη μυθοπλασία – Ιστορίες λογοτεχνικής απάτης

«Λε λε λευτεριά στη Παλαιστίνη»: Εκατοντάδες θεατές στην Επίδαυρο φώναξαν συνθήματα στο τέλος της παράστασης (video)