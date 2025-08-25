Οργή για Νετανιάχου: Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και παγκόσμια κατακραυγή πριν την ολοκληρωτική κατάληψη της πόλης της Γάζας

Η επιμονή του Ισραήλ στη δολοφονική τακτική των πολεμικών επιχειρήσεων για κατάληψη της πόλης της Γάζας, φέρνει την κυβέρνηση Νετανιάχου στα όρια των αντοχών της: Σφοδρές διαμαρτυρίες και πολυπληθείς συγκεντρώσεις στο εσωτερικό, κλυδωνισμούς στη συνεργασία με την ακροδεξιά, διαφωνίες από την ηγεσία του ίδιου του IDF, έντονη διεθνής διπλωματική πίεση με συνεχείς πρωτοβουλίες για να σταματήσει η γενοκτονία, αλλά και μαζικές διαδηλώσεις σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί να βγει από το αδιέξοδο διαψεύδοντας τα σενάρια ότι θα διαλύσει τη συνεργασία με την ακροδεξιά, που έχει επιβάλει τις πιο βάρβαρες επιλογές στο μέτωπο της Γάζας, ενώ επικαλείται τώρα και την πολεμική σύγκρουση που ξέσπασε με τους Χούθι, απαντώντας με βομβαρδισμούς στην Υεμένη, σε ρίψη βομβών στο έδαφος του Ισραήλ, όπως αναφέρθηκε.

Οι νέες επιθέσεις στη Λωρίδα προκάλεσαν δεκάδες θύματα την Κυριακή, ενώ οι πληροφορίες φέρουν το Ισραήλ ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική εισβολή στην πόλη της Γάζας, οδηγώντας στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων κατοίκων της, αλλά και σε θύματα, που προστίθενται το μακρύ κατάλογο των 66.000 και πλέον, νεκρών.

Διεθνείς οργανώσεις και οργανισμοί εκτιμούν ότι στην πόλη της Γάζας κατοικούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άνθρωποι, γεγονός που σημαίνει ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και εκτόξευση του αριθμού των νεκρών στην περιοχή.

Το Σαββατοκύριακο ογκώδεις διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ και σε όλο το Ισραήλ κάλεσαν την κυβέρνηση να κάνει συμφωνία με την Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων, την κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι θα προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ομήρων, αλλά η επιφυλακτικότητα για τις προθέσεις και τους χειρισμούς του είναι διάχυτη στη χώρα.

Η ισορροπία με την ακροδεξιά και η πρόταση Γκαντς

Στο μεταξύ στο Τελ Αβίβ φαίνεται να έχουν ξεκινήσει πολιτικές διεργασίες για να κινηθεί η κυβέρνηση προς άλλη κατεύθυνση.

«Ήρθε η ώρα για μια κυβέρνηση λύτρωσης των ομήρων, μια κυβέρνηση που θα υποστηρίζει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας», τόνισε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Μπένι Γκάντς καλώντας τον Νετανιάχου να αποκλείσει την ακροδεξιά από την κυβέρνηση και να σχηματιστεί προσωρινή κυβέρνηση ενότητας.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post «tο γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου (PMO) διαβίβασε στους εταίρους του συνασπισμού την περασμένη ημέρα ότι ο Νετανιάχου δεν σχεδιάζει να «διαλύσει το μπλοκ για τον Μπένι Γκαντς».

Τα μέλη του συνασπισμού ανησυχούν ότι η είσοδος του Γκαντς στην κυβέρνηση θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προχωρήσει σε μια συμφωνία ομήρων και στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που θα ωθούσε τα σκληροπυρηνικά μέλη του συνασπισμού του Νετανιάχου, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, να αποχωρήσουν από το μπλοκ.

Το Σάββατο, ο Γκαντς κάλεσε τον Νετανιάχου , τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, βουλευτή Γιαΐρ Λαπίντ, και τον πρόεδρο του κόμματος Yisrael Beytenu, βουλευτή Αβίγκντορ Λίμπερμαν, να σχηματίσουν μια προσωρινή «κυβέρνηση λύτρωσης για τους ομήρους» για μια περίοδο έξι μηνών.

Η ακροδεξιά συμμαχία του Νετανιάχου απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση, ζητώντας ακόμη και από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου να επισπεύσει την επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας «Άρματα του Γεδεών».

Την ίδια ο Ντόπναλντ Τραμπ φέρεται να δίνει χρονικό περιορισμό στην στρατιωτική αυτή επιχείρηση, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η υποστήριξη του Τραμπ δεν είναι πλήρης, αλλά για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση στην Πόλη της Γάζας. Το δίκτυο ανέφερε ότι ο Τραμπ επιθυμεί μια γρήγορη και αποφασιστική επιχείρηση και δεν θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά της Χαμάς.

Διαδηλώσεις παντού – και στην Ελλάδα

Στο μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο οι διαδηλώσεις ανά τον κόσμο κατά του Ισραήλ για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα ήταν δεκάδες.

Από τη Μελβούρνη έως την Κοπεγχάγη και αλλού εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώσεις κατά της γενοκτονίας και των εγκλημάτων Νετανιάχου σε βάρος των Παλαιστινίων.

Στην Ελλάδα διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες σε πολλές πόλεις. Στις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες, δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες, ενώ το αποκορύφωμα ήταν η μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος.

Με συνθήματα και πανό που ζητούν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», οι συγκεντρωμένοι απαιτούν να σταματήσει τώρα κάθε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση και να ανοίξουν οι δίοδοι για ανθρωπιστική βοήθεια και να τιμωρηθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ.

