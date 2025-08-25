search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 18:11
25.08.2025 17:53

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» το γουίκεντ (22/8)

25.08.2025 17:53
Η επικράτηση προγραμμάτων του Alpha στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ήταν σχεδόν καθολική την Παρασκευή καθώς επτά στις 10 εκπομπές του Top 10 προέρχονταν από το πρόγραμμα του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς.

Το «Σόι σου» συνέχεια την πρωτοπορία. Στο γενικό κλίμα χαλάρωσης και αποστασιοποίησης από την τηλεθέαση ήταν το μόνο πρόγραμμα με τηλεθέαση πάνω από 4%.

