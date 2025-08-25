Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» το γουίκεντ (22/8)

Η επικράτηση προγραμμάτων του Alpha στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ήταν σχεδόν καθολική την Παρασκευή καθώς επτά στις 10 εκπομπές του Top 10 προέρχονταν από το πρόγραμμα του καναλιού της Κάτω Κηφισιάς.

Το «Σόι σου» συνέχεια την πρωτοπορία. Στο γενικό κλίμα χαλάρωσης και αποστασιοποίησης από την τηλεθέαση ήταν το μόνο πρόγραμμα με τηλεθέαση πάνω από 4%.

