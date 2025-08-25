search
Στέλιος Ρόκκος: «Το Free Palestine δεν είναι βανδαλισμός – Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Δημόσια και ξεκάθαρη θέση για τη γενοκτονία στη Γάζα πήρε ο Στέλιος Ρόκκος με αφορμή ένα γκράφιτι με το σύνθημα «Free Palestine» σε τοίχο του παλιού δημοτικού σχολείου που φοίτησε στη Λήμνο.

Μία κάτοικος της περιοχής χαρακτήρισε την παρέμβαση ως «βανδαλισμό» σε ανάρτησή της, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του τραγουδιστή.

Με μία μακροσκελή δημοσίευση, ο Ρόκκος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον παλαιστινιακό λαό, σημειώνοντας ότι νιώθει «περήφανος για τα άγνωστα και ανήσυχα παιδιά» που έγραψαν το σύνθημα. Παράλληλα, διευκρίνισε πως «εξαγριωμένος δεν είναι με το γκράφιτι, αλλά με τη γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη».

«Αυτό είναι το σχολείο που πήγα δημοτικό! Αυτή είναι η αυλή που έπαιζα μικρός με τα άλλα παιδάκια! […] Τον τελευταίο καιρό όμως το κοιτάζω γεμάτος περηφάνια γιατί κάποια “άγνωστα και ανήσυχα παιδιά” έγραψαν στον τοίχο του ‘Free Palestine!!!’», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο καλλιτέχνης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο όσους κατήγγειλαν το σύνθημα: «Αυτό είναι αντίσταση – βανδαλισμός είναι η γενοκτονία. Αλλά πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση…».

