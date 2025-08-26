search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

26.08.2025

Αντώνης Σαμαράς: Ερωτηματικό για τις επόμενες κινήσεις του

Το αβάσταχτο πένθος που βιώνει ο Αντώνης Σαμαράς, λόγω της αδόκητης απώλειας της κόρης του, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο, έχει βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού του πρώην πρωθυπουργού όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιοι σχεδιασμοί υπήρχαν για τη δημιουργία νέου πολιτικού σχήματος, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα βρισκόταν στα δεξιά της ΝΔ και θα την πλαγιοκοπούσε κυρίως για τα εθνικά θέματα, αλλά και για την οικονομική πολιτική, έχουν μπει προς το παρόν στο συρτάρι και δεν είναι γνωστό πότε θα ξαναβγούν.

Βέβαια, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος ο Α. Σαμαράς – αφού περάσει το εξαιρετικά δύσκολο πρώτο διάστημα της απώλειας του παιδιού του – προτίθεται σταδιακά να επανενεργοποιηθεί στα πολιτικά πράγματα και να συνεχίσει να κάνει παρεμβάσεις για ζητήματα που κρίνει ο ίδιος σημαντικά (ιδίως τα εθνικά).

