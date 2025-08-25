Αλέξης Τσίπρας: Δεν… ανησυχεί ο Χατζηδάκης

Παρέμβαση στη συζήτηση που έχει ανάψει σχετικά με την «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις – μέσω της δημιουργίας νέου κομματικού σχηματισμού – έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κωστής Χατζηδάκης δεν φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την πιθανότητα ο πρώην πρωθυπουργός να «ξαναμπεί» στο παιχνίδι, καθώς, όπως είπε, «υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι μεγάλο, καθώς δεν βλέπω μεγάλες πολιτικές ανατροπές».

Παράλληλα, ο Κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «αν κάνει κόμμα, θα υπάρξουν εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς», ενώ εκτίμησε ότι η παρούσα κατάσταση της αντιπολίτευσης δεν κάνει καλό ούτε στη χώρα αλλά ούτε στη Νέα Δημοκρατία.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπει έτσι τα πράγματα…

