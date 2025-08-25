search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:56
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 12:28

Αλέξης Τσίπρας: Δεν… ανησυχεί ο Χατζηδάκης

25.08.2025 12:28
kideia_lenas_samara_kostis-chatzidakis

Παρέμβαση στη συζήτηση που έχει ανάψει σχετικά με την «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις – μέσω της δημιουργίας νέου κομματικού σχηματισμού – έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κωστής Χατζηδάκης δεν φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την πιθανότητα ο πρώην πρωθυπουργός να «ξαναμπεί» στο παιχνίδι, καθώς, όπως είπε, «υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι μεγάλο, καθώς δεν βλέπω μεγάλες πολιτικές ανατροπές».

Παράλληλα, ο Κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «αν κάνει κόμμα, θα υπάρξουν εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς», ενώ εκτίμησε ότι η παρούσα κατάσταση της αντιπολίτευσης δεν κάνει καλό ούτε στη χώρα αλλά ούτε στη Νέα Δημοκρατία.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπει έτσι τα πράγματα…

Διαβάστε επίσης

Νέα Δημοκρατία: Ποιος θα αντικαταστήσει στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

ΠΑΣΟΚ: Αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες των Σπαρτιατών ζητά με ερώτησή του ο Δουδωνής 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Δεν έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια την Τουρκία να αναβαθμίζει τις διεκδικήσεις της 

ethniki-omada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπασκετ: οι υπαρκτες ελπίδες για διάκριση, το βαρόμετρο Γιάννης, οι 3 κρισιμες απουσίες κι ενα μέλλον δυσοίωνο 

giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

amea_new
ΥΓΕΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

sting_thepolice_ap
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγωγή στον Sting από τα άλλα δύο πρώην μέλη των «The Police»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:56
gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Δεν έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια την Τουρκία να αναβαθμίζει τις διεκδικήσεις της 

ethniki-omada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπασκετ: οι υπαρκτες ελπίδες για διάκριση, το βαρόμετρο Γιάννης, οι 3 κρισιμες απουσίες κι ενα μέλλον δυσοίωνο 

giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

1 / 3