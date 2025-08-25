search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:56
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 12:17

ΠΑΣΟΚ: Αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες των Σπαρτιατών ζητά με ερώτησή του ο Δουδωνής 

25.08.2025 12:17
doudonis_livanios_new

Αναπληρωματικές εκλογές ζητά με το άνοιγμα της Βουλής με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο ο Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των Σπαρτιατών, μετά την απόφαση του ΑΕΔ. 

Ο κ. Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και τονίζει πως η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες.

Διαβάστε επίσης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Νέα Δημοκρατία: Ποιος θα αντικαταστήσει στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε on-air ραντεβού με… γαστρεντερολόγο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Δεν έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια την Τουρκία να αναβαθμίζει τις διεκδικήσεις της 

ethniki-omada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπασκετ: οι υπαρκτες ελπίδες για διάκριση, το βαρόμετρο Γιάννης, οι 3 κρισιμες απουσίες κι ενα μέλλον δυσοίωνο 

giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

amea_new
ΥΓΕΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

sting_thepolice_ap
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγωγή στον Sting από τα άλλα δύο πρώην μέλη των «The Police»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:56
gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Δεν έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια την Τουρκία να αναβαθμίζει τις διεκδικήσεις της 

ethniki-omada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπασκετ: οι υπαρκτες ελπίδες για διάκριση, το βαρόμετρο Γιάννης, οι 3 κρισιμες απουσίες κι ενα μέλλον δυσοίωνο 

giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

1 / 3