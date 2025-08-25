ΠΑΣΟΚ: Αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες των Σπαρτιατών ζητά με ερώτησή του ο Δουδωνής 

Αναπληρωματικές εκλογές ζητά με το άνοιγμα της Βουλής με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο ο Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των Σπαρτιατών, μετά την απόφαση του ΑΕΔ.

Ο κ. Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και τονίζει πως η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες.

Διαβάστε επίσης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Νέα Δημοκρατία: Ποιος θα αντικαταστήσει στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε on-air ραντεβού με… γαστρεντερολόγο (Video)