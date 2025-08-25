ΠΑΣΟΚ: Αναπληρωματικές εκλογές για τις 3 έδρες των Σπαρτιατών ζητά με ερώτησή του ο Δουδωνής 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αναπληρωματικές εκλογές ζητά με το άνοιγμα της Βουλής με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο ο Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των Σπαρτιατών, μετά την απόφαση του ΑΕΔ.
Ο κ. Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και τονίζει πως η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες.
Διαβάστε επίσης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»
Νέα Δημοκρατία: Ποιος θα αντικαταστήσει στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. τον Απόστολο Βεσυρόπουλο
Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε on-air ραντεβού με… γαστρεντερολόγο (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.