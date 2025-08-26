Δέκα τελευταίες παραστάσεις για το θεατρικό κόσμημα του Γιώργου Διαλεγμένου, «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», στο «Αίθριο» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου, «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», σε παραγωγή της εταιρίας Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη ολοκληρώνει τον κύκλο παραστάσεών του στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά): Τζένη Διαγούπη, Τζόυς Ευείδη, Βίβιαν Κοντομάρη, Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Σουξές, Ορέστης Τζιόβας, Χάρης Χιώτης.

Στην παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν μέσα στη μιζέρια και τη γκρίνια που φέρνει η φτώχεια, στο Γκάζι τη δεκαετία του ‘50. Στο διπλανό τους δωμάτιο βρίσκεται η κατάκοιτη και μελλοθάνατη θεία στην κληρονομιά της οποίας στηρίζονται για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους για μια καλύτερη ζωή. Ένας καβγάς, μια λάθος κίνηση επιφέρουν λίγο νωρίτερα τον θάνατό της. Έναν θάνατο που δεν φέρνει την πολυπόθητη λύση, αλλά είναι ο σπινθήρας για μια μεγάλη «έκρηξη».

Ο κριτικός θεάτρου, Κώστας Γεωργουσόπουλος, έχει πει για τον Γιώργο Διαλεγμένο:

«Ο Γιώργος Διαλεγμένος έπεσε σαν μετεωρίτης στη θεατρική μας αγορά. Και αποδείχτηκε πάμφωτος γαλαξίας που απλώς υποδύθηκε τον κομήτη για να μας παραπλανήσει. Νομίζω πως αυτή η παρομοίωση ερμηνεύει σχεδόν αποκαλυπτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο χώρο των θεατρικών μας συναλλαγών αυτό ο λαϊκός είρωνας… Ο Διαλεγμένος έγραψε μόνο αριστουργήματα. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο του. Σπάνιο φαινόμενο στο παγκόσμιο θέατρο.»

Συντελεστές:

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Creative Agency: GRID FOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – «Μέθεξις»

Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα.

Πληροφορίες:

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ηλεκτρονική Προπώληση: ΕΔΩ

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 22€

Ζώνη Α’: 18€

Ζώνη Β’: 15€

Ισχύουν ειδικές τιμές για:

ΑμεΑ, φοιτητές & ανέργους: 15€ (στην A’ & Β’ Ζώνη)

Γκρουπ άνω των 20 ατόμων: 15€ το άτομο

Κρατήσεις:

Στα ταμεία του θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

Στο τηλεφωνικό κέντρο του «Θέατρον», Τ. 212 254 0300

Στη «Μέθεξις», Τ. 2107622034

Παραγωγή:

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» – Χρήστος Τριπόδης

Επικοινωνία: 210 7622034, 6943290294

Email: [email protected]

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.hellenic-cosmos.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης