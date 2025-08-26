search
BUSINESS

26.08.2025 08:20

Εκτέρ: Σύμβαση έργου με την Orilina Properties για το «Marina Residences»

Σύμβαση έργου υπέγραψε η Εκτέρ Α.Ε. με την εταιρεία Orilina Properties ΑΕΕΑΠ για την υλοποίηση πρόδρομων εργασιών στο έργο “Marina Residences”.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι εργασίες περιλαμβάνουν την προετοιμασία ζώνης 8 μέτρων για τη φύτευση 83 ψηλών δέντρων στα όρια με τον Riviera Tower, καθώς και εκσκαφές, σκυροδετήσεις, ενσωμάτωση Η/Μ στις κολυμβητικές δεξαμενές του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ.

Η συμβατική αμοιβή καθορίστηκε σε 645.428,44 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ενώ η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών έχει οριστεί για τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δημόσιων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η Εκτέρ Α.Ε., είτε αμιγώς είτε μέσω κοινοπραξιών, διαμορφώνεται σε 98,71 εκατ. ευρώ.

