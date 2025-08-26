Εκτέρ: Σύμβαση έργου με την Orilina Properties για το «Marina Residences»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σύμβαση έργου υπέγραψε η Εκτέρ Α.Ε. με την εταιρεία Orilina Properties ΑΕΕΑΠ για την υλοποίηση πρόδρομων εργασιών στο έργο “Marina Residences”.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι εργασίες περιλαμβάνουν την προετοιμασία ζώνης 8 μέτρων για τη φύτευση 83 ψηλών δέντρων στα όρια με τον Riviera Tower, καθώς και εκσκαφές, σκυροδετήσεις, ενσωμάτωση Η/Μ στις κολυμβητικές δεξαμενές του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ.
Η συμβατική αμοιβή καθορίστηκε σε 645.428,44 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ενώ η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών έχει οριστεί για τις 12 Δεκεμβρίου 2025.
Μετά την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δημόσιων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η Εκτέρ Α.Ε., είτε αμιγώς είτε μέσω κοινοπραξιών, διαμορφώνεται σε 98,71 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ
Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.