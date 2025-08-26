ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ: Πρόταση για μείωση ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας για τη δυναμική ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας στην Ελλάδα

Ο Ιατρικός τουρισμός, είναι μια «φλέβα χρυσού» γι ́αυτό διεθνώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους.

Η Ελλάδα, με το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό, τις σύγχρονες υγειονομικές υποδομές και το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό της κεφάλαιο, έχει όλα τα εφόδια να αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό στον τομέα της Υγείας και της Ευεξίας.

Ωστόσο, η υπερβολικά υψηλή φορολόγηση στις σχετικές υπηρεσίες λειτουργεί ανασταλτικά, περιορίζοντας την ανταγωνιστικότητα και αποτρέποντας την προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν ποιοτικές υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας (ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ.), με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, υπέβαλε επίσημη πρόταση προς την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, με κοινοποίηση στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υριάκο Πιερρακάκη και Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η πρόταση αφορά τη μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε διεθνείς επισκέπτες.

Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό Τουρισμού Υγείας – Ευεξίας.

Ωστόσο παρά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, η υπερβολικά υψηλή φορολόγηση των σχετικών υπηρεσιών –με τον ΦΠΑ να ανέρχεται σήμερα στο 24%– υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και αποθαρρύνει την προσέλευση επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ο ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας πριν την περίοδο των μνημονίων ήταν στο 0% και στη συνέχεια αυξήθηκε διαδοχικά, καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις πλέον επιβαρυμένες φορολογικά χώρες στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα. Αντίθετα, πολλές ανταγωνίστριες χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. εφαρμόζουν ιδιαίτερα χαμηλούς –ακόμη και μηδενικούς–συντελεστές, με θετικά αποτελέσματα στην προσέλκυση ασθενών-τουριστών.

Η ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ. εισηγείται είτε την εφαρμογή ειδικής φορολογικής ρύθμισης είτε την παροχή στοχευμένων κινήτρων και απαλλαγών για τις επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε να διαμορφωθεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ανάπτυξης.

Μια τέτοια μεταρρύθμιση αναμένεται να ενισχύσει την ελληνική οικονομία, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιαματικά λουτρά, εξειδικευμένες κλινικές και σχετικές υποδομές.

Η ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ. δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί στενά με την Πολιτεία, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, ώστε η Ελλάδα να καταστεί πρωταγωνιστής στον διεθνή χάρτη του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.

