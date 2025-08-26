ΓΑΙΑΟΣΕ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για ανάπτυξη ακινήτου 400 στρεμμάτων στη Λάρισα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτου συνολικής έκτασης περίπου 400 στρεμμάτων προχώρησε η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., εταιρεία του Υπερταμείου, η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαχείριση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας. Το ακίνητο βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο ζάχαρης στη Λάρισα, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαρισαίων και Κιλελέρ.

Η πρόσκληση αποσκοπεί στη συλλογή προτάσεων, ιδεών και απόψεων από επενδυτές, στην καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος και στην ωρίμανση του ακινήτου. Παράλληλα, στόχος είναι η ενσωμάτωσή του στον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής και η αξιοποίηση των προγραμματισμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό, η ΓΑΙΑΟΣΕ θεωρεί ως βέλτιστη την αξιοποίηση του ακινήτου ως Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4982/2022 και του άρθρου 14 του Ν. 4302/2014.

Το ακίνητο διαθέτει στρατηγική θέση, μόλις 6 χλμ. από το κέντρο της Λάρισας, με εξαιρετική προσβασιμότητα: βρίσκεται παρακείμενο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, 3 χλμ. από τον Αυτοκινητόδρομο 1 (Ε75) μέσω του κόμβου 66 «Συκούριο», ενώ η σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά – Θεσσαλονίκης διέρχεται εφαπτόμενα. Επιπλέον, απέχει 70 χλμ. από το λιμάνι του Βόλου και 80 χλμ. από το Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου. Η επίπεδη μορφολογία του εδάφους και η απουσία πλημμυρικού κινδύνου το καθιστούν κατάλληλο για μεγάλες αναπτυξιακές χρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 17 Οκτωβρίου 2025. Το πλήρες πληροφοριακό υλικό και η επίσημη πρόσκληση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ: https :// www . gaiaose . com /πρόσκληση-εκδήλωσης-μη-δεσμευτικού-ε/ .

Τεχνικός Σύμβουλος της διαδικασίας έχει οριστεί η ReDePlan

