search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 09:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 09:29

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

26.08.2025 09:29
kainourgiou_nikolaidou222

Δύσκολες ώρες περνά η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία πενθεί για την απώλεια της στενής φίλης της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Η 41χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο βυθίζοντας στη θλίψη σε γνωστούς και φίλους.

Το απόγευμα της Δευτέρας η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε με μία anime εικόνα φτιαγμένη με AI, όπου απεικονίζονται οι δύο γυναίκες να κρατιούνται χέρι-χέρι χωρίς κανένα σχόλιο.

Την Κυριακή η Κατερίνα Καινούργιου είχε γράψει μεταξύ αλλων: «Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Μ όλη την δύναμη της ψυχής σου …ήσουν πιο δυνατή απ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους… Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου …όσο κανένας άλλος …απ την οικογένεια σου ,εμάς όλους τους φίλους σου…απ τον υπέροχο σύντροφο σου ! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι αυτόν τον κόσμο…πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κ αγάπη για όλους !!

Τόσο όμορφη …μέσα κ έξω …όσο καμία άλλη αστέρι μου ! Ήσουν πάντα εκεί για όλους … Ευχαριστώ το Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου… Οι στιγμές μας άπειρες …Κ θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό».

Διαβάστε επίσης:

Αργύρης Αγγέλου: Όταν με θεωρούν δεδομένο, την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια και δεν ενημερώνω κιόλας

Πανταζής για Μαζωνάκη: Το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ

Δημήτρης Λάλος: «Πάντα μαζί» – Οι φωτογραφίες με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και η «απάντηση» της ηθοποιού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eriettakourkoulou_ndp2608
ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

skoyliki new
ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από το σκουλήκι-βίδα που τρώει τη σάρκα

ant1_1705_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εν τέλει θα έχει «Ντέρτι» με διάσταση reunion, απ’ ό,τι φαίνεται

israel_demo_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου – Πιέσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα (Videos)

kainourgiou_nikolaidou222
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Συνεχίζεται η φυγή των γιατρών από το ΕΣΥ: Τι αποκαλύπτει ο ΠΙΣ για τις προσλήψεις - αποχωρήσεις που καταρρίπτει το αφήγημα της κυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 09:50
eriettakourkoulou_ndp2608
ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

skoyliki new
ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από το σκουλήκι-βίδα που τρώει τη σάρκα

ant1_1705_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εν τέλει θα έχει «Ντέρτι» με διάσταση reunion, απ’ ό,τι φαίνεται

1 / 3