Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Δύσκολες ώρες περνά η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία πενθεί για την απώλεια της στενής φίλης της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Η 41χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο βυθίζοντας στη θλίψη σε γνωστούς και φίλους.

Το απόγευμα της Δευτέρας η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε με μία anime εικόνα φτιαγμένη με AI, όπου απεικονίζονται οι δύο γυναίκες να κρατιούνται χέρι-χέρι χωρίς κανένα σχόλιο.

Την Κυριακή η Κατερίνα Καινούργιου είχε γράψει μεταξύ αλλων: «Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Μ όλη την δύναμη της ψυχής σου …ήσουν πιο δυνατή απ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους… Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου …όσο κανένας άλλος …απ την οικογένεια σου ,εμάς όλους τους φίλους σου…απ τον υπέροχο σύντροφο σου ! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι αυτόν τον κόσμο…πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κ αγάπη για όλους !!

Τόσο όμορφη …μέσα κ έξω …όσο καμία άλλη αστέρι μου ! Ήσουν πάντα εκεί για όλους … Ευχαριστώ το Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου… Οι στιγμές μας άπειρες …Κ θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό».

Διαβάστε επίσης:

Αργύρης Αγγέλου: Όταν με θεωρούν δεδομένο, την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια και δεν ενημερώνω κιόλας

Πανταζής για Μαζωνάκη: Το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ

Δημήτρης Λάλος: «Πάντα μαζί» – Οι φωτογραφίες με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και η «απάντηση» της ηθοποιού