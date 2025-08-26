search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 09:48
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 08:59

Πανταζής για Μαζωνάκη: Το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ

26.08.2025 08:59
pantazis_mazonakis

Για την αγάπη που έχει στον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και για όσα συνέβησαν τελευταία μίλησε ο Λευτέρης Πανταζής στο OPEN.

«Ο Γιώργος πήγαινε σχολείο με την ανιψιά μου, έχουμε και μια μακρινή συγγένεια από την πλευρά του γαμπρού μου. Του έχω γράψει και τραγούδι στον πρώτο του δίσκο και τον αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν να συνεργαστούμε πέρσι αλλά η επιχείρηση που δούλευα δεν βρήκε το μαγαζί που θέλαμε», δήλωσε.

«Βρεθήκαμε και μιλήσαμε με τον Γιώργο, μου είπε το παράπονό του, για την οικογένειά του. Γενικά μου είπε ότι προδόθηκε και από φίλους και από την οικογένειά του. Δεν τα πίστεψα πολύ αλλά μετά τα είδα στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις» είπε ακόμα ο Λευτέρης Πανταζής.

«Ήμουν από τους πρώτους που του έστειλαν μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης. Όλοι μας λίγο πολύ περνάμε από τέτοιες καταστάσεις. Στεναχωρήθηκα με το περιστατικό, γιατί ξέρω ότι είναι καλά, πολύ ευαίσθητος, έξυπνος και φιλότιμος. Ξέρω την αγάπη που του έχει ο κόσμος, είναι από τα καλύτερα παιδιά», πρόσθεσε.

«Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω. Τον αγαπώ, είτε γίνει η συνεργασία μας είτε όχι», επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή συνεργασία τον χειμώνα.

Το σχετικό απόσπασμα μετά το 12ο λεπτό:

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Λάλος: «Πάντα μαζί» – Οι φωτογραφίες με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και η «απάντηση» της ηθοποιού

Φώτης Σπύρος: Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eriettakourkoulou_ndp2608
ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

skoyliki new
ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από το σκουλήκι-βίδα που τρώει τη σάρκα

ant1_1705_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εν τέλει θα έχει «Ντέρτι» με διάσταση reunion, απ’ ό,τι φαίνεται

israel_demo_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου – Πιέσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα (Videos)

kainourgiou_nikolaidou222
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Συνεχίζεται η φυγή των γιατρών από το ΕΣΥ: Τι αποκαλύπτει ο ΠΙΣ για τις προσλήψεις - αποχωρήσεις που καταρρίπτει το αφήγημα της κυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 09:48
eriettakourkoulou_ndp2608
ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

skoyliki new
ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από το σκουλήκι-βίδα που τρώει τη σάρκα

ant1_1705_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εν τέλει θα έχει «Ντέρτι» με διάσταση reunion, απ’ ό,τι φαίνεται

1 / 3