Πανταζής για Μαζωνάκη: Το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ

Για την αγάπη που έχει στον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και για όσα συνέβησαν τελευταία μίλησε ο Λευτέρης Πανταζής στο OPEN.

«Ο Γιώργος πήγαινε σχολείο με την ανιψιά μου, έχουμε και μια μακρινή συγγένεια από την πλευρά του γαμπρού μου. Του έχω γράψει και τραγούδι στον πρώτο του δίσκο και τον αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν να συνεργαστούμε πέρσι αλλά η επιχείρηση που δούλευα δεν βρήκε το μαγαζί που θέλαμε», δήλωσε.

«Βρεθήκαμε και μιλήσαμε με τον Γιώργο, μου είπε το παράπονό του, για την οικογένειά του. Γενικά μου είπε ότι προδόθηκε και από φίλους και από την οικογένειά του. Δεν τα πίστεψα πολύ αλλά μετά τα είδα στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις» είπε ακόμα ο Λευτέρης Πανταζής.

«Ήμουν από τους πρώτους που του έστειλαν μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης. Όλοι μας λίγο πολύ περνάμε από τέτοιες καταστάσεις. Στεναχωρήθηκα με το περιστατικό, γιατί ξέρω ότι είναι καλά, πολύ ευαίσθητος, έξυπνος και φιλότιμος. Ξέρω την αγάπη που του έχει ο κόσμος, είναι από τα καλύτερα παιδιά», πρόσθεσε.

«Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω. Τον αγαπώ, είτε γίνει η συνεργασία μας είτε όχι», επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή συνεργασία τον χειμώνα.

Το σχετικό απόσπασμα μετά το 12ο λεπτό:

