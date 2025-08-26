Δημήτρης Λάλος: «Πάντα μαζί» – Οι φωτογραφίες με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και η «απάντηση» της ηθοποιού

Δύο φωτογραφίες με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου δημοσίευσε ο Δημήτρης Λάλος στο instagram, με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων της σειράς «Μία Νύχτα Μόνο», όπου θα πρωταγωνιστήσουν.

Το ζευγάρι που γνωρίστηκε στον Σασμό απολαμβάνει τον έρωτά του.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Λάλος, ανέβασε δύο στιγμιότυπα με τη σύντροφό του και έγραψε στη λεζάντα που τα συνόδευσε: «Πάντα μαζί».

Με τη σειρά της, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο καθώς μοιράστηκε κι εκείνη ένα story και μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό, μαζί με τον Δημήτρη Λάλο.

Στη λεζάντα αναφέρει: «Μαζί. Πρώτη φωτογράφιση. Νέα κύματα. Ενθουσιασμένοι».

Διαβάστε επίσης:

Φώτης Σπύρος: Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος (Photos)

Claudia Schiffer: Το διάσημο μοντέλο γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της στην Ελλάδα (photos)