LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

26.08.2025 08:48

Δημήτρης Λάλος: «Πάντα μαζί» – Οι φωτογραφίες με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και η «απάντηση» της ηθοποιού

26.08.2025 08:48
labropoulou_lalos3

Δύο φωτογραφίες με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου δημοσίευσε ο Δημήτρης Λάλος στο instagram, με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων της σειράς «Μία Νύχτα Μόνο», όπου θα πρωταγωνιστήσουν.

Το ζευγάρι που γνωρίστηκε στον Σασμό απολαμβάνει τον έρωτά του.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Λάλος, ανέβασε δύο στιγμιότυπα με τη σύντροφό του και έγραψε στη λεζάντα που τα συνόδευσε: «Πάντα μαζί».

Με τη σειρά της, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο καθώς μοιράστηκε κι εκείνη ένα story και μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό, μαζί με τον Δημήτρη Λάλο.

Στη λεζάντα αναφέρει: «Μαζί. Πρώτη φωτογράφιση. Νέα κύματα. Ενθουσιασμένοι».

