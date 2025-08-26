Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και τοπικές μπόρες στα ορεινά – «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα για 6 περιοχές

Το σκηνικό του καιρού για το τέλος Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου θα παραμείνει γενικά καλοκαιρινό, με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και ήπιες θερμοκρασίες στα περισσότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Οι ισχυροί βοριάδες (6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8) θα διατηρηθούν σχεδόν σε όλο το Αιγαίο, δημιουργώντας δροσερές συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σήμερα στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο προβλέπεται εναλλαγή ηλιοφάνειας και αραιών νεφώσεων, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα πυκνώσουν. Στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας αναμένονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με καλοκαιρινό χαρακτήρα.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι περιοχές της χώρας

Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κάρπαθο καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Ο καιρός σήμερα

Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας από το μεσημέρι και μετά όμβρους ή βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και πιθανώς της Μακεδονίας. Πρόσκαιροι όμβροι ή τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν ενδεχομένως και σε περιοχές των Επτανήσων.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28-29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 30-32, στη Θεσσαλία από 15 έως 32-34, στην Ήπειρο από 17 έως 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 30-32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, με πιθανότητα παροδικών όμβρων ή πρόσκαιρης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.

