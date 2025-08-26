«Μετά την Ύλη»: Εικαστική έκθεση από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου στις Πρέσπες

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Δυτικές Πινελιές» και η ομάδα “BUFF”, σε συνεργασία με τον Δήμο Πρεσπών και το 3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας (ΠΔΜ), ενώνουν εικαστικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, τις τρεις χώρες που συναντώνται στο Τριεθνές των Πρεσπών, σε μια κοινή καλλιτεχνική αναζήτηση: τη διερεύνηση του κύκλου της ύλης.

Στο επίκεντρο αυτής της διαδρομής βρίσκεται η περιοχή των Πρεσπών, ένας τόπος με συμβολική πυκνότητα και πλούσια ιστορία. Ένα διασυνοριακό τοπίο, όπου τέμνονται γλώσσες, πολιτισμοί, παρελθόντα και σύγχρονα οικοσυστήματα.

Στους ίδιους αυτούς τόπους, λειτούργησε παλαιότερα ένα εργοστάσιο κονσερβοποίησης στο Λαιμό, μία από τις βασικές βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Έδινε μορφή στην τοπική αγροτική παραγωγή και παράλληλα άφηνε πίσω της σημάδια της εκβιομηχάνισης: απόβλητα, σπατάλη ενέργειας, φθορά.

Κάθε μορφή παραγωγής, ακόμη και της πιο καθημερινής, ενέχει μια αναπόφευκτη απώλεια. Τα μπάζα από τις οικοδομές, τα υπολείμματα της βιομηχανίας. Τι απογίνονται όλα αυτά; Τι σώζεται και τι χάνεται; Ποιος τα κοιτάζει ξανά;

Ο καλλιτέχνης, με υπομονή που θυμίζει την εργασία των γαιοσκώληκων, παίρνει την απομειναριακή ύλη και την επεξεργάζεται. Την μεταγράφει και την επαναπλάθει. Λίγο πριν από την οριστική ανακύκλωση ή απόρριψη, στο ενδιάμεσο, γεννιέται κάτι νέο: η καλλιτεχνική πράξη που λειτουργεί ως αντίρροπη δύναμη, δημιουργώντας πνευματικό πλούτο από αυτό που ο άνθρωπος αφήνει πίσω ως άχρηστο.

Η ύλη ξαναζεί. Εμφανίζεται ως ευφάνταστα πλάσματα του βυθού, ως κεραμικές καμινάδες που καπνίζουν, ως μορφές της τοπικής πανίδας και χλωρίδας. Μέσα από αυτή τη μεταμόρφωση, αναδεικνύεται το αόρατο φορτίο των υλικών, η μνήμη τους, και η δυνατότητά τους για αποκατάσταση και υστεροφημία.

Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φασολοπαραγωγών “Πελεκάνος”, ένα ζωντανό κύτταρο της τοπικής οικονομίας, στενά δεμένο με τη γη, τον κύκλο των εποχών, τη σπορά και τη συγκομιδή. Εκεί, το φυσικό στοιχείο διατηρεί το νόημά του και τα εικαστικά έργα συνθέτουν ένα σύγχρονο αρχείο ύλης.

Ποια είναι η ζωή της ύλης μετά την εργοστασιακή της χρήση;

Μπορεί το “περιττό” να γίνει ξανά πολύτιμο;

Μπορεί η τέχνη να γιατρέψει αυτό που ο πολιτισμός απορρίπτει;

Η απάντηση ίσως βρίσκεται στον δρόμο για το Τριεθνές.

Καλλιτέχνες: Κυριακή Αγγελιδάκη, Στρατής Αλβανός, Σοφία Αντωνακάκη, Ελένη Δαλάκα, Στέλιος Καράς, Χάρης Κοντοσφύρης, Κωνσταντίνα Λαζαρίδου, Δήμητρα Μαρίνη, Φωτεινή Μιναδάκη, Λεωνίδας Νικολαϊδης, Χρυσάνθη Σιώτη, Σταυρούλα Στάμκου, Μαρία Σχινά, Μαργαρίτα Τσουλουχά, Αλέξανδρος Χατζητιμοθέου, Vasko Gjorgiev, Driant Zeneli.

Χορηγοί: B & T Composites

Η Έκθεση «Μετά την Ύλη»:υποστηρίζεται από την «Ψυχή στο Λαιμό», ένα διερευνητικό εικαστικό πρότζεκτ που εξελίσσεται στο λιμναίο τοπίο των Πρεσπών απο το 2011.

Η έκθεση πραγματοποιείται παράλληλα με το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS, το οποίο διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου, σε συμπαραγωγή με τον Δήμο Πρεσπών και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.