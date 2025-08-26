search
26.08.2025
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web

26.08.2025 13:51

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

26.08.2025 13:51
nea_odos_logo_1 (1)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την πραγματοποίηση εργασιών θεμελίωσης γέφυρας μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) στη χιλιομετρική θέση 45,9,  στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Ειδικότερα από την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 07.00 έως την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025 στις 20.00, θα ισχύει:

Ρεύμα Κυκλοφορίας προς Λαμία:

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 45,79ο χλμ έως το 46,16ο χλμ,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.

Ρεύμα Κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Στένωση της αριστερής λωρίδας από το 46,16ο χλμ έως το 45,89ο χλμ.

Κατά την διάρκεια και μόνο του ωραρίου εργασιών θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 46,16ο χλμ. έως το 45,79ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.

Το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-20:00 και Σάββατο 07:00-15:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

