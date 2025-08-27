Bloomberg: Δευτερογενείς κυρώσεις για να χτυπήσουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας εξετάζουν οι Βρυξέλλες

Το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων με στόχο να πλήξει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μεταδίδει το Bloomberg News.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, όπου αναμένεται να συζητήσουν μια σειρά επιλογών, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων, προκειμένου να αποτρέψει τρίτες χώρες από το να βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα του μπλοκ.

Παράλληλα, η ΕΕ καταρτίζει το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο προς το παρόν αναμένεται να εστιάσει κυρίως σε Ρώσους που κατηγορούνται για απαγωγές Ουκρανών παιδιών, ζήτημα που είχε βρει ανταπόκριση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελευταία συνάντησή του με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο για τον πόλεμο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσουν τη χρήση του λεγόμενου «εργαλείου κατά της παράκαμψης» που υιοθετήθηκε το 2023, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη. Το εργαλείο αυτό μπορεί να απαγορεύσει την εξαγωγή, προμήθεια ή μεταφορά συγκεκριμένων αγαθών προς τρίτες χώρες που θεωρούνται ότι βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετα μέτρα που θα στοχεύουν τους τομείς ενέργειας και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ρωσίας, καθώς και περαιτέρω περιορισμοί στις εισαγωγές και εξαγωγές ρωσικών προϊόντων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι συζητήσεις θα γίνουν σε άτυπο πλαίσιο και δεν θα επικεντρωθούν ειδικά στο νέο πακέτο κυρώσεων.

Όπως σημειώνει σε σχόλιό του το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που παραδοσιακά απέφευγε την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων, ιδίως υπό το φως της πρόσφατης κριτικής της κυβέρνησης Τραμπ στην πολιτική αυτή, φαίνεται πλέον να έχει φτάσει στα όρια όσων μπορεί να πετύχει με κυρώσεις που στοχεύουν άμεσα τη Ρωσία, καθώς προετοιμάζει το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη επιβάλει δευτερογενείς δασμούς στην Ινδία για να την τιμωρήσει για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, οι οποίες θεωρούνται μορφή σιωπηρής στήριξης στον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Παρά τις εκκλήσεις των Ευρωπαίων συμμάχων για πρόσθετα μέτρα, οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει την υιοθέτηση ενός ευρύτερου νομοσχεδίου με «συντριπτικές» κυρώσεις, καταλήγει το Bloomberg στο δημοσίευμά του.

