Η ΔΕΘ και η αλήθεια για τις πραγματικές προκλήσεις της χώρας

Τις τελευταίες ημέρες η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στις εξαγγελίες που αναμένονται από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στην παρουσίαση του σχεδίου δράσης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιχειρεί να προβάλλει την εικόνα μιας έτοιμης, υπεύ θυνης αντιπολίτευσης και δυνητικής κυβέρνησης.

Τό ΠΑΣΟΚ έχει πράγματι αναδείξει τα τελευταία χρόνια τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους και της οικονομίας: την ακρίβεια που εξανεμίζει το εισόδημα του πολίτη, το δημογραφικό που επιδεινώνεται, την αδυναμία των θεσμών, αλλά και τη γενικευμένη αίσθηση ανασφάλειας που διαπερνά την κοινωνία. Πρόκειται για ανοιχτές πληγές που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τα επιδόματα, τα μέτρα στήριξης ή τις φορολογικές παρεμβάσεις, όσο αναγκαία κι αν είναι, δεν μπορεί να επισκιάσει την ουσία: καμία κοινωνική πολιτική δεν έχει νόημα, αν η χώρα δεν είναι ασφαλής. Στην Ελλάδα του σήμερα, η εγκληματικότητα οξύνεται, η παράτυπη μετανάστευση δοκιμάζει τοπικές κοινωνίες, ολόκληρες περιοχές μετατρέπονται σε άβατα για τις αρχές, ενώ η ενδοσχολική βία και η νεανική παραβατικότητα αυξάνονται επικίνδυνα.

Την ίδια στιγμή, το γεωπολιτικό μας περιβάλλον παραμένει ρευστό και εύθραυστο. Πολεμικές συγκρούσεις και αναταράξεις εκτυλίσσονται σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορά μας. Και όμως, η πολιτεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη στρατιωτική θητεία με όρους ρουσφετολογίας, αντί να την αναδείξει σε εργαλείο εθνικής ευθύνης και πραγματικής προετοιμασίας.

Εν ολίγοις, οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα δεν είναι μονάχα οικονομικές. Είναι υπαρξιακές. Αφορούν τη θεσμική λειτουργία του κράτους, τη δημόσια τάξη, την κοινωνική ειρήνη και πάνω από όλα την εθνική ασφάλεια. Διότι χωρίς αυτά, ούτε δημοκρατία υπάρχει ούτε οικονομίαα μπορεί να προκόψει.

Η εθνική ασφάλεια και η δημόσια ταάξη είναι τα ακλόνητα θεμέλια πάνω στα οπόια χτίζεται η πολιτική σταθερότητα και η κοινωνική ευημερία. Χωρίς αυτά, η καθημερινότητα καταρρέει στο χάος, οι θεσμοί αποδυναμώνονται και κάθε ελπίδα ανάπτυξης ματαιώνεται. Είναι λοιπόν καθήκον της πολιτείας —και υποχρέωση καάθε υπεύθυνης δημοκρατικής παράταξης— να διαφυλάξει την ασφάλεια με αποφασιστικότητα. Γιατί χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία ούτε προκοπή.

*Ο Χρήστος Τσούνης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

