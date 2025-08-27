Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 στις 19:00 έως το Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025 στις 07:00, θα ισχύει:

Φάση Α – Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα και στη Λ.Ε.Α.

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από τη το 64,75οχλμ έως το 65,415ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις υπόλοιπες λωρίδες. Στο 65,415ο χλμ πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα με την δεξιά και την Λ.Ε.Α. να παραμένουν αποκλεισμένες από το 65,415ο χλμ έως το 67,6ο χλμ. Αποκλεισμένη θα παραμείνει η ράμπα εισόδου στον αυτοκινητόδρομο στον ΗΜΚ Σχηματαρίου Β (66,385ο χλμ) στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Ριτσώνας (75,525ο χλμ) μέσω της Π.Ε.Ο Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Φάση Β-Ασφαλτικές Εργασίες στην Αριστερή Λωρίδα

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 64,75ο χλμ έως το 67,6ο χλμ.

Σημειώνεται πως το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 19:00 μέχρι τις 07:00 της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.