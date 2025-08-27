Σύλληψη πλοιάρχου στη Σύμη για υπεράριθμους επιβάτες 

Χθες το μεσημέρι στελέχη του Λιμεναρχείου Σύμης προχώρησαν στη σύλληψη του πλοιάρχου επιβατηγού-τουριστικού σκάφους, ηλικίας 50 ετών, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση σχετικά με τον αριθμό των επιβατών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου και καταμέτρησης στο λιμάνι, στο σκάφος βρέθηκαν να επιβαίνουν 241 άτομα, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, βάσει του πρωτοκόλλου είναι γενικής επιθεώρησης, ανέρχεται στους 232 επιβάτες.

Σε βάρος του πλοιάρχου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί υπεράριθμων επιβατών καθώς και το αδίκημα της έκθεσης σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Παράλληλα, από το Λιμεναρχείο κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

