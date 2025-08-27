Σοκολατόπιτα με μέλι, γλάσο και γέμιση καραμελωμένου γάλακτος

Μια καταπληκτική σοκολατόπιτα κέικ, με κακάο, αρωματικά και μέλι, που ετοιμάζεται εύκολα σε ταψί, γεμίζεται με μια πλούσια στρώση dulce de leche (καραμελωμένου ζαχαρούχου γάλακτος) και περιχύνεται με απλό γλάσο (γκανάζ) σοκολάτας γάλακτος.

Υλικά για τη Συνταγή

Για το κέικ

¼ φλιτζανιού (75 γραμμάρια) μέλι

1 φλιτζάνι (240 ml) φρέσκο γάλα

½ φλιτζάνι (120 ml) νερό

85 γραμμάρια ζάχαρη καστανή

4 κουταλιές της σούπας (40 γραμμάρια) κακάο σκόνη

½ κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη (προαιρετικά)

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σκόνη

240 γραμμάρια (2 φλιτζάνια) αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλάκι του γλυκού (5 γραμμάρια) μαγειρική σόδα

1 κουταλιά της σούπας (15 γραμμάρια) μπέικιν πάουντερ

Για το σιρόπι

¾ φλιτζανιού (180 ml) νερό

2 κουταλιές της σούπας (30 γραμμάρια) ζάχαρη

1 κανελόξυλο

4-5 μοσχοκάρφια

Για τη γέμιση και την επικάλυψη

800 γραμμάρια καραμελωμένο ζαχαρούχο (dulce de leche)

200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, πλήρης, εκτός ψυγείου

300 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος, ψιλοκομμένη

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε το κέικ. Βάλτε σε ένα μπολ το μέλι, το γάλα, το νερό, τη ζάχαρη, το κακάο και τα αρωματικά και ανακατέψτε τα καλά. Προσθέστε (κοσκινισμένα κατά προτίμηση), το αλεύρι, τη σόδα και το μπέικιν πάουντερ και ανακατέψτε καλά.

2. Λαδοαλευρώστε ένα ταψί ή πυρέξ (32Χ24 εκατοστά), αδειάστε το μίγμα και ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C για 35-40 λεπτά, ή μέχρι να βγει καθαρή μια οδοντογλυφίδα που θα βυθίσετε στο κέντρο του κέικ.

3. Όσο είναι χλιαρό, ξεφορμάρετέ το απαλά και κόψτε το στη μέση κατά μήκος.

4. Ετοιμάστε το σιρόπι. Βάλτε όλα τα υλικά και σε ένα κατσαρολάκι και μόλις κοχλάσουν αφήστε το στη φωτιά για 3 λεπτά ακόμα και έπειτα αποσύρετέ το στην άκρη.

5. Στο μεταξύ ετοιμάστε και την επικάλυψη γκανάζ. Βάλτε την τριμμένη σοκολάτα στο φούρνο μικροκυμάτων και λιώστε την για 30 δευτερόλεπτα. Περιχύστε με την κρέμα γάλακτος, ανακατέψτε καλά μέχρι να έχετε ένα ομοιόμορφο μίγμα και αφήστε τη σάλτσα στην άκρη.

6. Για το στήσιμο ξεκινήστε τοποθετώντας τη μια βάση κέικ στο ίδιο ταψί που το ψήσατε, βρέξτε την με το μισό σιρόπι και καλύψτε την με όλη την γέμιση καραμελωμένου γάλακτος. Σκεπάστε με την άλλη βάση κέικ, βρέξτε την κι αυτήν με το υπόλοιπο σιρόπι, καλύψτε με την γκανάζ σοκολάτας και τοποθετήστε το γλυκό στο ψυγείο. Κόψτε σε κομμάτια και απολαύστε.

