Η Nova και φέτος στο 82οΦεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα – υπερθέαμα για την Biennale και την εμβληματική Kim Novak καθώς και ανταποκρίσεις από την Πόλυ Λυκούργου

Η Nova και φέτος πάει Βενετία και προσφέρειτον Σεπτέμβριο μεγάλα κινηματογραφικά αφιερώματα στις οθόνες των συνδρομητών της με αφορμή το 82οΔιεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας!
Από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίουοι σινεφίλ θα απολαμβάνουν στο Novacinema2 κάθε βράδυ από τις 22:00 2 ταινίες back-to-back που έχουν διακριθεί ή ήταν υποψήφιες στη Biennale Βενετίας.
Παράλληλα στο πλαίσιο της Classic Zone που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 17.00 στο Novacinema2 θα προβληθούν οικλασικές ταινίες της δεκαετίας του 1950 «Pushover» (7/9), «Pal Joey» (14/9), «Middle of the night» (21/9), και «Bell, book & candle» (28/9) με πρωταγωνίστρια την μοναδική Kim Novak η οποία θα τιμηθεί στο φετινό 82ο Φεστιβάλ με το Golden Lion for Lifetime Achievement.
Ταυτόχρονα, σε καθημερινή βάση, η κριτικός κινηματογράφου της Nova, Πόλυ Λυκούργου θα μεταφέρει όλα τα νέα και το κλίμα με καθημερινές ανταποκρίσεις στα Social Media των καναλιών Novacinema.
Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας διοργανώνεται από τη La Biennale di Venezia και τελεί υπό τη διεύθυνση του Alberto Barbera και θα πραγματοποιηθεί στο Λίντο της Βενετίας από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025. Το Φεστιβάλ αναγνωρίζεται επίσημα από τη FIAPF (Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Παραγωγών Ταινιών).Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ευαισθητοποίηση και η προώθηση του διεθνούς κινηματογράφου σε όλες του τις μορφές – ως τέχνη, ψυχαγωγία και βιομηχανία – με πνεύμα ελευθερίας και διαλόγου.
Το Novacinema 2 έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με ταινίες που διακρίθηκαν ή ήταν υποψήφιες και έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν:
Παράλληλα, η Classic Zone του Σεπτεμβρίου θα προσφέρει μοναδικές ασπρόμαυρες κινηματογραφικές στιγμές της δεκαετίας του 1950 με πρωταγωνίστρια την KimNovak. Κάθε Κυριακή (17:00) στο Novacinema2 οι συνδρομητές θα απολαύσουν:
Για ακόμα μία χρονιά, η Πόλυ Λυκούργου κριτικός κινηματογράφου της Nova, θα βρίσκεται στη Βενετία και θα σας μεταφέρει όλη την ατμόσφαιρα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου με καθημερινές ανταποκρίσεις μέσα από τα social media των κινηματογραφικών καναλιών Novacinema. Θα σας παρουσιάσει ποιες ταινίες θα πρωταγωνιστήσουν φέτος, θα μάθετε όλα όσα γίνονται μέσα κι έξω από τις αίθουσες και θα απολαύστε στιγμιότυπα με τους λαμπερούς καλεσμένους του φεστιβάλ!
Απόλαυσε τα αφιερώματα στο Novacinema2 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
