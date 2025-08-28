search
BUSINESS

Motor Oil: Ισχυρή παραγωγική δυναμικότητα και εξαγωγικός προσανατολισμός στηρίζουν θετικά αποτελέσματα 6μήνου

Τζίρο 5,265 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 163 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Motor Oil στο πρώτο εξάμηνο του 2025, διατηρώντας ισχυρή ανθεκτικότητα παρά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας μίας μονάδας διύλισης αργού.

Η παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου ξεπέρασε το 80%, συμπεριλαμβανομένης της διύλισης εναλλακτικών καυσίμων όπως μαζούτ, νάφθα και VGO, ενώ η πλήρης λειτουργία της μονάδας CDU επετεύχθη τον Αύγουστο 2025, επαναφέροντας πλήρως την παραγωγή.

Παρά τη μείωση του τζίρου κατά 15,59% λόγω χαμηλότερου όγκου πωλήσεων, η εταιρεία διατήρησε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα με EBITDA 387 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 217,8 εκατ. ευρώ, στοιχεία που καταδεικνύουν την ικανότητα του διυλιστηρίου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά περιστατικά εκτός προγράμματος και να επιτυγχάνει υψηλά περιθώρια διύλισης.

Ο όμιλος παραμένει έντονα εξαγωγικός, με τις πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας να αντιπροσωπεύουν το 71,62% του συνολικού όγκου πωλήσεων, ενώ η βιομηχανική δραστηριότητα διατηρεί υψηλή συμμετοχή 81,82%. Η στρατηγική κατεύθυνση επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του ομίλου στην αγορά και τη δυνατότητα να αξιοποιεί με επιτυχία τις ευκαιρίες της διεθνούς αγοράς.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι προοπτικές παραμένουν θετικές, στηριζόμενες σε τρεις παράγοντες: την πλήρη λειτουργία της μονάδας CDU, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των διυλισμένων προϊόντων στις πωλήσεις και την ιστορικά αποδεδειγμένη ικανότητα του διυλιστηρίου να διατηρεί υψηλά περιθώρια διύλισης.

Σημαντική συμβολή αναμένεται επίσης από τις θυγατρικές του ομίλου, όπως οι AVIN και CORAL στη λιανική εμπορία καυσίμων, η MORE στον τομέα ΑΠΕ, η LPC στον κλάδο λιπαντικών και ο Όμιλος ΗΛΕΚΤΩΡ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Η εκτίμηση για τα EBITDA του δευτέρου εξαμήνου είναι ότι θα παραμείνουν εφάμιλλα των πρώτων εξαμήνων, ενισχύοντας την ισχυρή εικόνα συνολικής απόδοσης του Ομίλου.

Η αποκατάσταση της μονάδας CDU, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη εξαγωγική δραστηριότητα και τη διαφοροποιημένη παρουσία σε βιομηχανικούς και ανανεώσιμους τομείς, καταδεικνύει τη στρατηγική ικανότητα της Motor Oil να διαχειρίζεται αποτελεσματικά προκλήσεις και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

