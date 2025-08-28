search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 09:16
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

28.08.2025 06:15

Σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια, φέτα και λιαστή ντομάτα

28.08.2025 06:15
SALATA_MAVROMATIKA2

Μια ελαφριά σαλάτα, υγιεινή και πεντανόστιμη που μπορεί να σερβιριστεί ως κυρίως γεύμα με χωριάτικο ζυμωτό ψωμί, αλλά και ως συνοδευτικό για κρέας ή ψάρι ή άλλο πρωτεϊνούχο συστατικό (π.χ. βραστά αυγά).

Υλικά για τη Συνταγή

1 συσκευασία (450 γραμμάρια) φασόλια μαυρομάτικα κατεψυγμένα ή 2 φλιτζάνια φρέσκα

2 αγγουράκια ή 1 μέτριο αγγούρι, κομμένο σε κύβους

5-6 λιαστές ντομάτες, στραγγισμένες και κομμένες σε λεπτές λωρίδες (ή 10 τοματίνια κομμένα στη μέση αν δεν σας αρέσουν οι λιαστές)

½ φλιτζάνι ελιές Καλαμών, εκπυρηνωμένες

1 πιπεριά κομμένη σε κυβάκια

1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο σε μικρά κυβάκια

3 κουταλιές της σούπας μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Μερικά φύλλα δυόσμου ψιλοκομμένα (κρατήστε 1-2 για τη διακόσμηση)

Αλατοπίπερο κατά βούληση

200 γραμμάρια φέτα κομμένη σε κύβους

Για τη βινεγκρέτ

120 ml ελαιόλαδο

50 ml ξύδι λευκό

15 γραμμάρια αλάτι

5 γραμμάρια πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Λίγο μπούκοβο ή πάπρικα γλυκιά (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε τα φασόλια. Αν είναι κατεψυγμένα ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας ενώ αν είναι φρέσκα βράστε τα πρώτα για 3-4 λεπτά (σε κρύο νερό από την ώρα που θα κοχλάσουν), στραγγίστε τα, πετάξτε το νερό και έπειτα σιγοβράστε τα στην ίδια κατσαρόλα με φρέσκο νερό και λίγο αλάτι για 30-40 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν αλλά να μην παραβράσουν και χάσουν το σχήμα τους.

2. Μόλις είναι έτοιμα, ξεπλύντε τα κάτω από κρύο νερό, στραγγίστε τα καλά και βάλτε τα σε ένα μπολ ανάμειξης.

3. Στο μεταξύ ψιλοκόψτε τα λαχανικά και ετοιμάστε τον ντρέσινγκ.

4. Αφού έχουν κρυώσει καλά τα φασόλια, προσθέστε όλα τα λαχανικά, τη φέτα και το ντρέσινγκ και ανακατέψτε απαλά. Δοκιμάστε τις γεύσεις και αρτύστε ανάλογα αν χρειάζεται. Τοποθετήστε τη σαλάτα στο ψυγείο για 1 ώρα τουλάχιστον ώστε να δέσουν οι γεύσεις και τα αρώματα και σερβίρετε γαρνίροντας με μερικά φύλλα δυόσμου.

Διαβάστε επίσης:

Σοκολατόπιτα με μέλι, γλάσο και γέμιση καραμελωμένου γάλακτος

Παλαιστινιακοί κεφτέδες μελιτζάνας και φέτας, με δυόσμο και μπαχαρικά (χορτοφαγική συνταγή)

Παγωμένο limoncello, σαν γρανίτα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxolika_eidi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη

pain_new
ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Μια σιωπηλή απειλή που δεν πρέπει να αγνοούμε – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία νέας μελέτης

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

aek_paok_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επικίνδυνες αποστολές για ΑΕΚ με Άντερλεχτ στην «OPAP Arena» και ΠΑΟΚ με Ριέκα στην Τούμπα

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τριπλό κλοιό οι ενοικιαστές: Υψηλά ενοίκια, πιο εύκολες οι εξώσεις και… δήλωση φερέγγυου πληρωτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία - Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 09:16
sxolika_eidi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη

pain_new
ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Μια σιωπηλή απειλή που δεν πρέπει να αγνοούμε – Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία νέας μελέτης

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

1 / 3