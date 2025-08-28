Σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια, φέτα και λιαστή ντομάτα

Μια ελαφριά σαλάτα, υγιεινή και πεντανόστιμη που μπορεί να σερβιριστεί ως κυρίως γεύμα με χωριάτικο ζυμωτό ψωμί, αλλά και ως συνοδευτικό για κρέας ή ψάρι ή άλλο πρωτεϊνούχο συστατικό (π.χ. βραστά αυγά).

Υλικά για τη Συνταγή

1 συσκευασία (450 γραμμάρια) φασόλια μαυρομάτικα κατεψυγμένα ή 2 φλιτζάνια φρέσκα

2 αγγουράκια ή 1 μέτριο αγγούρι, κομμένο σε κύβους

5-6 λιαστές ντομάτες, στραγγισμένες και κομμένες σε λεπτές λωρίδες (ή 10 τοματίνια κομμένα στη μέση αν δεν σας αρέσουν οι λιαστές)

½ φλιτζάνι ελιές Καλαμών, εκπυρηνωμένες

1 πιπεριά κομμένη σε κυβάκια

1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο σε μικρά κυβάκια

3 κουταλιές της σούπας μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Μερικά φύλλα δυόσμου ψιλοκομμένα (κρατήστε 1-2 για τη διακόσμηση)

Αλατοπίπερο κατά βούληση

200 γραμμάρια φέτα κομμένη σε κύβους

Για τη βινεγκρέτ

120 ml ελαιόλαδο

50 ml ξύδι λευκό

15 γραμμάρια αλάτι

5 γραμμάρια πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Λίγο μπούκοβο ή πάπρικα γλυκιά (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε τα φασόλια. Αν είναι κατεψυγμένα ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας ενώ αν είναι φρέσκα βράστε τα πρώτα για 3-4 λεπτά (σε κρύο νερό από την ώρα που θα κοχλάσουν), στραγγίστε τα, πετάξτε το νερό και έπειτα σιγοβράστε τα στην ίδια κατσαρόλα με φρέσκο νερό και λίγο αλάτι για 30-40 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν αλλά να μην παραβράσουν και χάσουν το σχήμα τους.

2. Μόλις είναι έτοιμα, ξεπλύντε τα κάτω από κρύο νερό, στραγγίστε τα καλά και βάλτε τα σε ένα μπολ ανάμειξης.

3. Στο μεταξύ ψιλοκόψτε τα λαχανικά και ετοιμάστε τον ντρέσινγκ.

4. Αφού έχουν κρυώσει καλά τα φασόλια, προσθέστε όλα τα λαχανικά, τη φέτα και το ντρέσινγκ και ανακατέψτε απαλά. Δοκιμάστε τις γεύσεις και αρτύστε ανάλογα αν χρειάζεται. Τοποθετήστε τη σαλάτα στο ψυγείο για 1 ώρα τουλάχιστον ώστε να δέσουν οι γεύσεις και τα αρώματα και σερβίρετε γαρνίροντας με μερικά φύλλα δυόσμου.

