Αιματηρός καυγάς νεαρών στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 20χρονος, συνελήφθη 19χρονος

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νέα Αλικαρνασσό στο Ηράκλειο, όταν καυγάς μεταξύ δύο νεαρών κατέληξε σε τραυματισμό και σύλληψη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ένας 19χρονος και ένας 20χρονος ήρθαν στα χέρια κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η συμπλοκή πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να τραυματιστεί.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο 20χρονος στο Ηράκλειο

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της συμπλοκής, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες.

