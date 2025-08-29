search
29.08.2025
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

29.08.2025 09:17

Eurostat: Περισσότεροι από ένας στους δέκα Έλληνες αδυνατούν να έχουν ένα θρεπτικό γεύμα – Στην 4η θέση η Ελλάδα

29.08.2025
Περισσότεροι από ένας στους δέκα Έλληνες αδυνατούν να αγοράσουν κρέας, ψάρι και λαχανικά ώστε να έχουν, μέρα παρά μέρα, ένα σωστό γεύμα στο τραπέζι τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι βιώνουν στέρηση βασικών αγαθών. Τα παραπάνω στοιχεία-σοκ αναφέρει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat).

Αναλυτικά σύμφωνα με την Eurostat το ποσοστό των ομάδων του πληθυσμού με εισόδημα που αγγίζει τα όρια της φτώχειας, είναι πολύ υψηλότερο (σχεδόν 35%).

Να σημειωθεί ότι με τον όρο «σωστό γεύμα» η Eurostat περιγράφει κάθε γεύμα με κρέας, ψάρι ή κάποιο χορτοφαγικό ισοδύναμο.

Η αδυναμία του πληθυσμού να κάνει τέτοιου είδους πλήρη γεύματα, αποτελεί δείκτη υλικής στέρησης.

Σύμφωνα με νέα δεδομένα που έδωσε χθες η Eurostat στη δημοσιότητα, το 2024 το 8,5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού αδυνατούσε να κάνει έστω και ένα σωστό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο έναντι του 2023 (ήταν 9,5%).

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11,3% το 2024. Επιπλέον, είχε αυξηθεί σε σύγκριση με το 2023, όταν ήταν 10,9%.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν τον μέσο όρο του πληθυσμού, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Προφανώς είναι πολύ υψηλότερα στα τμήματα του πληθυσμού που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή έχουν εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος της χώρας.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό των ανθρώπων που αδυνατούν να κάνουν έστω και ένα σωστό γεύμα κάθε δύο ημέρες είναι 19,4% σε όσους διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο, στο 34,6%. Στα τμήματα του πληθυσμού χωρίς κίνδυνο φτώχειας το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο. Βρίσκεται στο 6,4% πανευρωπαϊκά και λίγο πάνω από 5% στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι χώρες με τους φτωχότερους πληθυσμούς

Τα ποσοστά αυτά φέρνουν την χώρα μας στην 4η χειρότερη θέση  στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στον συγκεκριμένο δείκτη. Στην κορυφή της λίστας είναι:

-1η είναι η Σλοβακία, όπου το 39,8% του πληθυσμού με κίνδυνο φτώχειας (και το 17,1% του συνολικού πληθυσμού) δεν μπορούν να κάνουν κάθε δύο μέρες ένα σωστό γεύμα.

-2η η Βουλγαρία (37,7%)

-3η η Ουγγαρία (37,3%)

-4η η Ελλάδα (34,6%.)

Τα χαμηλότερα ποσοστά αυτής της οικονομικής στέρησης έχει η Κύπρος (3,5% στον πληθυσμό με κίνδυνο φτώχειας και 1,2% στο σύνολο του πληθυσμού). Ακολουθούν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία με 5,1% η κάθε μία στα τμήματα του πληθυσμού με κίνδυνο φτώχειας. Στο σύνολο του πληθυσμού τους, τα ποσοστά είναι 1,8% και 2,5% αντιστοίχως..

