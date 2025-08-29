The Ellinikon: Κόμβος τεχνολογίας με Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας ύψους 1,5 δισ. ευρώ έως 2030

Κόμβο τεχνολογίας αναμένεται να αποτελέσει το The Ellinikon, μετά την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ της Lamda Development και του ομίλου ΙΟΝ, διεθνούς ηγέτη στις τεχνολογίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, με συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα που θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η επένδυση θα αναπτυχθεί σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύψει επιτρεπόμενη δόμηση 250 χιλ. τ.μ. Από αυτά, τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. θα διατεθούν για γραφεία υψηλής τεχνολογίας, ενώ θα δημιουργηθεί αμφιθέατρο διεθνών προδιαγραφών 1.000 θέσεων για συνέδρια και εκδηλώσεις. Σημαντικό μέρος του έργου θα αφορά οικιστικές αναπτύξεις έως 200 χιλ. τ.μ., που θα στεγάσουν περίπου 2.000 επαγγελματίες του ομίλου ΙΟΝ από 44 χώρες.

Η Lamda θα εισπράξει τίμημα 450 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος ΙΟΝ αποκτά και το 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης. Η συμμετοχή αυτή ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης τόσο στο εγχείρημα του The Ellinikon όσο και στη χώρα συνολικά, ως κόμβο καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, που αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού masterplan. Παράλληλα, τοποθετεί την Αθήνα στον ευρωπαϊκό χάρτη ως κέντρο τεχνητής νοημοσύνης, έρευνας και καινοτομίας, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές για την οικονομία και την αγορά εργασίας.

Ο ιδρυτής και CEO του ομίλου ΙΟΝ, Andrea Pignataro, ανέφερε:

«Το όραμα του Ελληνικού ταιριάζει με το δικό μας: να παντρέψουμε τεχνολογία, πολιτισμό και τρόπο ζωής σε ένα νέο μοντέλο εργασίας και εκπαίδευσης, με παγκόσμιο αποτύπωμα και ελληνική βάση».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, υπογράμμισε:

«Πρόκειται για μια εμβληματική συμφωνία που αναδεικνύει το The Ellinikon σε διεθνή επενδυτικό προορισμό και θέτει νέα πρότυπα για τις σύγχρονες πόλεις. Η Ελλάδα αποκτά φωνή στον διεθνή χάρτη της καινοτομίας με θετικό πρόσημο».

Η δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας θα ενισχύσει την ανάπτυξη της Αττικής και ειδικότερα των δήμων της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αναβαθμίζοντας την ελκυστικότητά τους ως τόπων επενδύσεων, κατοικίας και εμπορίου. Παράλληλα, αναμένεται να ενδυναμώσει το προφίλ της χώρας ως προορισμού διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, προσελκύοντας υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργώντας σημαντικές θέσεις εργασίας.

