Διπλωματικός «πυρετός» στη Κοπεγχάγη για Ουκρανία και Μέση Ανατολή: Διχασμένοι οι «27», ενώ ετοιμάζεται 19ο πακέτο κυρώσεων

Ο διπλωματικός «πυρετός» για την Ουκρανία και της Γάζα συνεχίζεται στην Ευρώπη.

Μετά τη χθεσινή άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, σήμερα συνεχίστηκαν οι συνεδριάσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών.

Οι συζητήσεις εστίασαν στην Ουκρανία όπου τα πλήγματα στο Κίεβο που έκαναν ζημιές και σε κτίριο της ΕΕ, συζητήθηκαν διεξοδικά.

Οι υπουργοί εξετάζουν το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, με βασικό εργαλείο το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με την Κάγια Κάλας να αναφέρει ότι «δεν μπορεί να γίνει λόγος για επιστροφή τους», διατηρώντας τα ως διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στη Μόσχα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δανός ΥΠΕΞ, καθώς η Δανία φιλοξενεί τις άτυπες συναντήσεις λόγω της ευρωπαϊκής προεδρίας του τρέχοντος εξαμήνου.

Διχασμός για τη Μέση Ανατολή

Αντίθετα, στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής καταγράφεται διαφωνία μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως παραδέχτηκε η Κάλας, δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή θέση. Έτσι, η συζήτηση εστιάζει σε ανθρωπιστικά ζητήματα, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τις πολιτικές πρωτοβουλίες με το ενδεχόμενο κυρώσεων στο Ισραήλ να απομακρύνεται.

Αν και πρόκειται για άτυπες συνεδριάσεις χωρίς λήψη αποφάσεων, οι θέσεις που διαμορφώνονται θα αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα επίσημα συμβούλια της Ένωσης.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Σαλπάρει ξανά η Τούνμπεργκ μαζί με Σούζαν Σάραντον, Λίαμ Κάνινγκαμ και Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Video)

Η Κάγια Κάλας βλέπει… χλωμό να υπάρξουν κυρώσεις κατά του Ισραήλ – Αποφάσεις με πλειοψηφία και όχι ομοφωνία ζητά η Δανία

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στην ταχεία διαδικασία απελάσεων μεταναστών