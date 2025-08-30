search
30.08.2025 19:27

Φάμελλος: «Να εφαρμοστεί θεσμικά το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά»

30.08.2025 19:27
Στην ανάγκη ενίσχυσης της νησιωτικής πολιτικής αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος μίλησε στη Σύμη, στο Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός» με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών».

Πρότεινε να μετατραπεί η φετινή πρωτοβουλία σε θεσμό που θα προηγείται της ΔΕΘ, ώστε να εντάσσεται συστηματικά στον εθνικό και ευρωπαϊκό διάλογο για την ανάπτυξη των νησιών. Με κεντρικό άξονα την πολιτική παρακαταθήκη του Νεκτάριου Σαντορινιού, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο του, με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής των νησιωτών, την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών για μεταφορές, υγεία, ενέργεια, στέγη και περιβάλλον.

Στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Νεκτάριος, ως υφυπουργός και ως αναπληρωτής υπουργός, ήταν ο εκφραστής της πολιτικής επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νεκτάριος με πρωτοβουλία του σχεδίασε, ψήφισε και εφάρμοσε το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Ένα μέτρο που έδωσε ανάσα σε νησιωτικές οικογένειες και επιχειρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έρχεται να προτείνει, και αυτά θα τα καταθέσουμε και θεσμικά στη Βουλή, να εφαρμοστεί πλέον θεσμικά το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Θα είναι επίσημη πρόταση στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διότι πράγματι λόγω χρεοκοπίας και μνημονίων ανεστάλη το μέτρο αυτό, αλλά δεν υπάρχει πλέον λόγος η χώρα μας να μην αποδίδει το μέτρο αυτό στους νησιώτες, τον μειωμένο ΦΠΑ. Ήταν άδικο, το επέβαλαν οι θεσμοί, πράγματι έγινε αυτό, αλλά πρέπει να ανασταλεί».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραβρέθηκε στην τελετή ονοματοδοσίας του Λιμένα Σύμης σε Επιβατικός-Εμπορικός Λιμένας Σύμης «Νεκτάριος Σαντορινιός».

