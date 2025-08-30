search
30.08.2025 14:21

Γάζα: Εντείνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα – Αβεβαιότητα για την εκκένωση της Μονής Αγίου Πορφυρίου (Video)

30.08.2025 14:21
gaza_strip_archive

Ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις στη Γάζα επικεντρώνοντας τις επιθέσεις στα ανατολικά προάστια αναστέλλοντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και σηματοδοτώντας την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης του θύλακα.

«Θα εντείνουμε τις επιθέσεις και δεν θα διστάσουμε μέχρι να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους και να διαλύσουμε τη Χαμάς στρατιωτικά και πολιτικά», τόνισε ο εκπρόσωπος του IDF.

Ήδη εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτοπίζονται εκ νέου προς τον Νότο, καθώς οι εντολές για εκκένωση έχουν επεκταθεί σε όλη την πόλη της Γάζας.

Η δημοσιογράφος του Ertnews Χριστιάνα Μανιάτη μίλησε με τον ιερέα του Αγίου Πορφυρίου και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο για το αν οι εντολές αφορούν και την ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου.

«Ο ηγούμενος αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία πληροφορία. Ούτε και από τη λατινική Εκκλησία έχουμε κάποια παρόμοια είδηση. Είμεθα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί», σημείωσε ο Πατριάρχης Θεόφιλος προσθέτοντας ότι περίπου 300 άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο στη μονή. Όπως είπε, ο άμαχος πληθυσμός «δυσκολεύεται πάρα πολύ, διότι είναι πολύ δύσκολο να ενισχυθούν με τρόφιμα και με άλλα είδη, με φάρμακα κτλ.»

Την ίδια στιγμή ο ιερέας της μονής συμπλήρωσε ότι δεν έχει λάβει εντολή εκκένωσης προς το παρόν. «Δε μας πήραν κανένα τηλέφωνο επισήμως για να φύγουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης ανέκτησε τις σορούς δυο ισραηλινών ομήρων. Πρόκειται για έναν 56χρονο και έναν ακόμη όμηρο που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Ουκρανία: Νεκρός μετά από πυροβολισμούς στο Λβιβ ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής 

Γάζα: Σαλπάρει ξανά η Τούνμπεργκ μαζί με Σούζαν Σάραντον, Λίαμ Κάνινγκαμ και Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Video)

Η Κάγια Κάλας βλέπει… χλωμό να υπάρξουν κυρώσεις κατά του Ισραήλ – Αποφάσεις με πλειοψηφία και όχι ομοφωνία ζητά η Δανία

