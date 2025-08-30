Kιάτο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη ντισκοτέκ – Μήνυμα από 112 στους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού, ντισκοτέκ, στην περιοχή του οικισμού της Τραγάνας Κιάτου. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Μήνυμα του 112 ενημέρωσε για την πυρκαγιά τους πολίτες της περιοχής τους οποίους κάλεσε να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα γιατί οι καπνοί είναι έντονοι. Επίσης του ζητά να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η ντισκοτέκ είχε γράψει την δική της ιστορία στην νυχτερινή διασκέδαση του Κιάτου και της ευρύτερης περιοχής.

