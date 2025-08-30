search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 23:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2025 22:33

«Με χτυπάει και με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου»: Εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της καταγγέλλει 25χρονη

30.08.2025 22:33
gynaika-katathlipsi-via-viasmos

Έναν εφιάλτη καταγγέλλει ότι ζούσε στα χέρια του συντρόφου της μία 25χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η γυναίκα κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου για να ζητήσει βοήθεια και να καταγγείλει τον σύντροφό της για κακοποίηση.

«Με κλείδωσε στο σπίτι και έφυγε, νωρίτερα με χτύπησε, με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως από τον Δεκέμβριο του 2024 ο 23χρονος σύντροφός της μαζί με ακόμα έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε ιστοσελίδα και να προχωράει σε αναρτήσεις βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Επιπλέον, την ανάγκαζαν να πραγματοποιεί ραντεβού με πελάτες σε όλη την Ελλάδα, να πληρώνεται από αυτούς και να παραδίδει τα χρήματα στους δύο άνδρες.

Η 25χρονη ανέφερε επίσης ότι ακόμα ένα άτομο βιντεοσκοπούσε τις ερωτικές στιγμές που είχε με τον 23χρονο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας έπειτα από σχετικά εντάλματα προχώρησαν στις συλλήψεις του 23χρονου και του 33χρονου. Ο πρώτος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο δεύτερος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο με πόρσε: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου», λέει η 45χρονη οδηγός – Ισχυρίζεται πως υπέστη απώλεια μνήμης

«Σαρώνει» την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία: Ξεριζωμένα δέντρα και φωτιές – Έφυγαν μέχρι και κάγκελα από μπαλκόνι (Videos)

Κέρκυρα: Στο έλεος της κακοκαιρίας το νησί – Πλημμύρισαν δρόμοι, χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia-usa-girokomeio-pirosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Kιάτο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη ντισκοτέκ – Μήνυμα από 112 στους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

«Με χτυπάει και με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου»: Εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της καταγγέλλει 25χρονη

porsche-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με πόρσε: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου», λέει η 45χρονη οδηγός – Ισχυρίζεται πως υπέστη απώλεια μνήμης

kozani11
ΕΛΛΑΔΑ

«Σαρώνει» την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία: Ξεριζωμένα δέντρα και φωτιές – Έφυγαν μέχρι και κάγκελα από μπαλκόνι (Videos)

trump obama 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αλλάζει τον εκλογικό νόμο και ο Ομπάμα βγαίνει μπροστά: «Απειλείται η Δημοκρατία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

zetta_makri
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δύσκολη περιπέτεια για τη Ζέττα Μακρή, έσπασε το πόδι της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 23:11
fotia-usa-girokomeio-pirosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Kιάτο: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη ντισκοτέκ – Μήνυμα από 112 στους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

«Με χτυπάει και με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου»: Εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της καταγγέλλει 25χρονη

porsche-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με πόρσε: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου», λέει η 45χρονη οδηγός – Ισχυρίζεται πως υπέστη απώλεια μνήμης

1 / 3