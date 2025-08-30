Έρμαιο του εργοδότη ο εργαζόμενος: Με ατομικές συμβάσεις το νέο εργασιακό τοπίο

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με χαρακτηριστικό τίτλο «Δίκαιη Εργασία για όλους», το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, προκρίνει τη νυχτερινή εργασία, καθώς και εργασία Κυριακές και αργίες!

Επίσης, εκτός από την ημερήσια εργασία 13 ωρών σε έναν εργοδότη, τη 10ωρη ημερήσια εργασία για τέσσερις μέρες την εβδομάδα, τις υπερωρίες στην εκ περιτροπής απασχόληση, τη μείωση των εισφορών για υπερωρίες και υπερεργασία, πλέον εισάγονται στον εργασιακό βίο και οι προσλήψεις – απολύσεις εξπρές.

Επιπλέον, με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, αν ένας εργαζόμενος απέχει πάνω από τρεις μέρες από την εργασία του (σήμερα είναι 5) μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του, αρκεί να τον έχει ενοχλήσει υποχρεωτικά ο εργοδότης μέσα στις επόμενες δύο μετά την απουσία ημέρες.

Οι προβλέψεις του ν/σ

Είναι φανερό ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, αφήνοντας τον εργαζόμενο έρμαιο των εργοδοτών, αφού θα αναγκαστεί να υπογράψει και τις 13 ώρες εργασίας και το 10ωρο για την κάλυψη των αναγκών υπό τον φόβο της απόλυσης.

Μάλιστα, με τη συναίνεση του εργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των ορίων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία (48 ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, 11 ώρες ημερήσιας και 24 ώρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης), μπορεί να πραγματοποιείται επιπλέον εργασία, σε έναν μόνο εργοδότη, μέχρι και την 13η ώρα. Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα μόνο για 12 ώρες στον ίδιο εργοδότη και συνολικά 13 ώρες, σε περίπτωση απασχόλησης σε δύο εργοδότες.

Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες, πέραν του οκταώρου, ήταν θεσμοθετημένη η 9η ώρα εργασίας, που θεωρείται υπερεργασία, συν τρεις επιπλέον ώρες, μέχρι τη 12η, που θεωρούνται υπερωρίες.

Πλέον όμως τα πράγματα αλλάζουν και θα μπορούν να προστίθενται στο καθημερινό ωράριο τέσσερις επιπλέον ώρες ώστε να προκύπτει το ανώτερο όριο των 13 ωρών εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται οι 48 ώρες υπερωρίας στο τετράμηνο και οι 150 ώρες υπερωρίας σε ετήσια βάση, ως ανώτατο επιτρεπτό όριο. Οι προσαυξήσεις, τόσο ως προς την υπερεργασία, όσο και ως προς την υπερωρία, διατηρούνται.

Απόσυρση ζητά η ΓΣΕΕ

Ήδη η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της ζητά την απόσυρση των άρθρων για την επιβολή 13ωρου και τη χορήγηση της ετήσιας άδειας, σημειώνοντας ότι η ψήφισή τους από τη Βουλή θα επιφέρει «ισχυρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα».

Ειδικότερα, η Γενική Συνομοσπονδία αναφέρει ότι η κυβέρνηση «επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα και ταυτόχρονα καταφέρνοντας ένα ισχυρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα και στη διαδικασία ρύθμισης τέτοιας υφής θεμάτων μόνο μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων».

Παράλληλα, όμως, καταργούνται οι εισφορές από υπερεργασία (δηλαδή η μία παραπάνω ώρα εργασίας) που αμείβεται με προσαύξηση 20%, η υπερωρία (δηλαδή από την 9η έως και τη 12ωρη ώρα) αμείβεται με προσαύξηση 40%, η νυχτερινή απασχόληση αμείβεται με 25% προσαύξηση και η απασχόληση Κυριακές και αργίες αμείβεται με 75% προσαύξηση.

Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων αυξάνεται το καθαρό ποσό που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινές ώρες, ημέρες αργίας και Κυριακές.

Οι οκτώ άξονες

Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο Εργασίας το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», αποτελείται από οκτώ άξονες, ενώ ο στόχος του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου – η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων, καθώς και η διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας, «στη διαμόρφωσή του ελήφθη υπόψη πλήθος βελτιωτικών προτάσεων εργαζομένων, επιχειρήσεων και του συνόλου των εθνικών κοινωνικών εταίρων, με τους οποίους προηγήθηκε μάλιστα ένας γόνιμος γύρος εκτενούς διαλόγου, κατά τη διάρκεια του οποίου κατεγράφησαν σχετικές απόψεις και παρατηρήσεις».

Οι οκτώ βασικοί άξονες είναι οι εξής:

1. Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις:

● Ολοκλήρωση αναγγελίας πρόσληψης με ένα έγγραφο, αντί για τέσσερα.

● Ψηφιακό αρχείο εργαζομένου και ειδοποιήσεις στο myErgani.

● Εφαρμογή τύπου myErgani και για εργοδότες.

● Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών.

2. Μείωση γραφειοκρατίας:

● Καταργούνται έντυπα, όπως το βιβλίο αδειών.

● Δεν απαιτείται πλέον η έντυπη μορφή για έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά.

● Ενοποιούνται πολιτικές πρόληψης βίας, παρενόχλησης και εσωτερικών καταγγελιών.

● Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:

– Ευέλικτη προσέλευση ±120′.

– Κατοχυρωμένος χρόνος προετοιμασίας.

3. Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων:

● Δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40%.

● Επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως που ήδη ισχύει για 2 εργοδότες και στον ίδιο εργοδότη, με πιστή τήρηση όλων των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης.

4. Ενίσχυση εργαζομένων:

● Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο, π.χ. για γονείς.

● Επέκταση επιδόματος κυοφορίας/ λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.

● Το γονικό επίδομα γίνεται ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο.

● Μεγαλύτερη ελευθερία στο αίτημα εργαζόμενου για κατανομή της ετήσιας άδειας.

● Προστασία από τυχόν μείωση αποδοχών μετά τη Ψηφιακή Κάρτα – θεωρείται βλαπτική μεταβολή.

5. Ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία:

● Οι υποδείξεις Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται πλέον μόνο γραπτά και ηλεκτρονικά, για μεγαλύτερη προστασία.

● Υποχρεωτική παρουσία συντονιστών ασφάλειας σε σημαντικού μεγέθους τεχνικά έργα.

● Πρόβλεψη για παροχή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους.

● Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών.

● Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος «ΗΡΙΔΑΝΟΣ».

6. Εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις ILO για την Εργασία:

● Με το νομοσχέδιο κυρώνονται τρεις σημαντικές διεθνείς πράξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενισχύοντας τη συμμόρφωση της χώρας με τις παγκόσμιες προδιαγραφές.

7. Λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας:

● Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για πράξεις βίας ή παρεμπόδισης ελέγχων.

● Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο εξόδων διανυκτέρευσης για περισσότερους ελέγχους.

● Ενισχύονται οι υπηρεσίες και οι δομές.

8. Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις:

● Η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.

● Όταν ο εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του, η επιπλέον παροχή δεν θα οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

● Δίνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις οργανώσεις συνταξιούχων.

