ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 02:35
30.08.2025 01:01

«Πράσινο φως» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην πιθανή πώληση εξοπλισμού για τους Patriot στην Ουκρανία

30.08.2025 01:01
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ουκρανία εξοπλισμού για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή.

Κύριοι ανάδοχοι της σύμβασης θα είναι οι RTX Corp και Lockheed Martin, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία εκτιμάται ότι έχει παραλάβει 8 συστοιχίες Patriot, από ΗΠΑ, Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, ωστόσο, παραμένει αμφίβολο αν όλα τα συστήματα είναι «μάχιμα», ενώ παρατηρούνται και ελλείψεις στους πυραύλους τους, οι οποίοι, μάλιστα, είναι και πολύ ακριβοί.

