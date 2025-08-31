search
31.08.2025 23:13

Εντοπισμός 26 αλλοδαπών και μίας σορού στο Αγαθονήσι – Σύλληψη διακινητή μετά από καταδίωξη ταχύπλοου

31.08.2025 23:13
limeniko new

Είκοσι έξι αλλοδαποί (10 άνδρες, 8 γυναίκες και 8 ανήλικοι) καθώς και η σορός μίας γυναίκας εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε βραχώδη ακτή στις νοτιοανατολικές ακτές του Αγαθονησίου, έπειτα από έρευνες στελεχών της Λιμενικής Αρχής με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η μεταφορά τους στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με ταχύπλοο σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Παρά τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που οδήγησε στην ακινητοποίησή του και τη σύλληψη ενός 20χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Ουζμπεκιστάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες ως διακινητής.

Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι του Πυθαγορείου της Σάμου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού, ενώ η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για νεκροψία – νεκροτομή.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το ταχύπλοο και δύο κινητά τηλέφωνα.

