ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 20:26
31.08.2025 18:51

Κίνημα Δημοκρατίας: «Οι fake μεγαλοστομίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΔΕΘ»

31.08.2025 18:51
kasselakis 88- new

Το Κίνημα Δημοκρατίας εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει της ΔΕΘ μέσω της οποίας υπενθυμίζει πως οτιδήποτε υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί τα προηγούμενα χρόνια δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

«Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για ακόμα μια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Κίνημα Δημοκρατίας ξεκινά μια καθημερινή υπενθύμιση: όσα υποσχέθηκε στις προηγούμενες ΔΕΘ και δεν υλοποίησε ποτέ.

Κάθε μέρα θα δημοσιεύουμε μια σειρά από βίντεο με δεσμεύσεις που έμειναν στα χαρτιά. Με εξαγγελίες που έμειναν στα λόγια. Με υποσχέσεις που δεν τήρησε. Με fake μεγαλοστομίες.

Γιατί πριν ακούσουμε τις νέες εξαγγελίες του, αξίζει να θυμηθούμε τις παλιές», τονίζει στην σχετική ανακοίνωση το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

