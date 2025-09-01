Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο 43ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο η κίνηση διεξάγεται από τις δύο δεξιές λωρίδες.
Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ένα φορτηγό ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα με ελαφρά τραύματα.
