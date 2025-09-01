search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 01:31
ΕΛΛΑΔΑ

01.09.2025 23:49

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου

01.09.2025 23:49
ethniki odos 998- new

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο 43ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο η κίνηση διεξάγεται από τις δύο δεξιές λωρίδες.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ένα φορτηγό ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα με ελαφρά τραύματα.

MADOURO
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο υπόσχεται να ανακηρύξει τη Βενεζουέλα ως «ένοπλη δημοκρατία» εάν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική επιτεθούν

russia drills
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενόψει στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Σικάγο μετά τις απειλές Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς και της ICE (Video)

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

ethniki odos 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

