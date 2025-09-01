e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (1/9) έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 78.618.000 ευρώ σε 103.582 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Α) Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Β) Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

και λοιπών επιδομάτων. 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διαβάστε επίσης:

«Φοιτητική στέγαση σε κρίση: Ενοίκια εκτοξεύονται, επενδυτές κερδίζουν, φοιτητές και οικογένειες πιέζονται αδιάκοπα»

Τουρισμός: Αύξηση αφίξεων και εσόδων- υποχωρούν τα αθηναϊκά ξενοδοχεία… έρχονται δυσκολίες το 2026

Ακίνητα: Έρχεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, αμφίβολο αν θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα