e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (1/9) έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συνολικά θα καταβληθούν 78.618.000 ευρώ σε 103.582 δικαιούχους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Α) Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
Β) Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
