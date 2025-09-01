search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 07:36
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 07:20

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

01.09.2025 07:20
trapeza_atm_new

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (1/9) έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 78.618.000 ευρώ σε 103.582 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Α) Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
  • Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Β) Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διαβάστε επίσης:

«Φοιτητική στέγαση σε κρίση: Ενοίκια εκτοξεύονται, επενδυτές κερδίζουν, φοιτητές και οικογένειες πιέζονται αδιάκοπα»

Τουρισμός: Αύξηση αφίξεων και εσόδων- υποχωρούν τα αθηναϊκά ξενοδοχεία… έρχονται δυσκολίες το 2026

Ακίνητα: Έρχεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, αμφίβολο αν θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

taliban new
ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Eκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ

STEGASTIKO EPIDOMA FOITHTES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φοιτητική στέγαση σε κρίση: Ενοίκια εκτοξεύονται, επενδυτές κερδίζουν, φοιτητές και οικογένειες πιέζονται αδιάκοπα»

ASTINOMIKO-MEGARO-XANION
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η έρευνα για βόμβα σε σπίτι αστυνομικού οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση με τις 48 συλλήψεις – Επιχειρηματίες, αστυνομικός και στρατιωτικοί με χειροπέδες

Pao metagrafes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Παναθηναϊκό: Στη Αθήνα βρίσκονται οι Ντέσερς και Ταμπόρδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

idf_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Απέτυχε η ισραηλινή επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» κατά της Χαμάς, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των IDF - Ο στρατός ενήργησε αντίθετα με το ίδιο του το δόγμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 07:36
trapeza_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

taliban new
ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Eκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ

STEGASTIKO EPIDOMA FOITHTES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φοιτητική στέγαση σε κρίση: Ενοίκια εκτοξεύονται, επενδυτές κερδίζουν, φοιτητές και οικογένειες πιέζονται αδιάκοπα»

1 / 3