Ακίνητα: Έρχεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, αμφίβολο αν θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η εισαγωγή ενός ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–35.000 ευρώ, κίνηση που υποτίθεται ότι θα μειώσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις των ιδιοκτητών και θα ενισχύσει τη διάθεση κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση. Ωστόσο, πολλοί παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια περιορισμένη παρέμβαση, που δύσκολα θα αντιμετωπίσει τη βαθύτερη στεγαστική κρίση, δεδομένου ότι οι τιμές ενοικίων συνεχίζουν να αυξάνονται και οι διαθέσιμες κατοικίες παραμένουν λίγες.

Η φορολογική κλίμακα σήμερα εφαρμόζει συντελεστές 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, 35% για το τμήμα από 12.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για ποσά άνω των 35.000 ευρώ. Η εισαγωγή του νέου κλιμακίου στο 25% στοχεύει σε πιο αναλογική κατανομή, όμως η επίδραση στον πραγματικό φόρο για την πλειονότητα των ιδιοκτητών είναι σχετικά περιορισμένη: για παράδειγμα, κάποιος που εισπράττει 15.000 ευρώ από ενοίκια θα εξοικονομήσει μόλις 300 ευρώ ετησίως.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ μόλις 160.000 φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, λιγότεροι από 1 στους 10. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αλλαγή της φορολογικής κλίμακας αφορά περιορισμένο αριθμό φορολογουμένων και ίσως έχει περιορισμένο αποτέλεσμα στη συνολική αγορά ενοικίων, εάν δεν συνοδευτεί από μέτρα αύξησης της προσφοράς κατοικιών.

Η πρόθεση να απαιτείται υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών από το 2026 για να ισχύει η έκπτωση 5% στις δαπάνες συντήρησης, μπορεί να βελτιώσει τη διαφάνεια, αλλά δεν αντιμετωπίζει τα δομικά προβλήματα της αγοράς, όπως η έλλειψη νέων κατοικιών και η μεγάλη ζήτηση σε δημοφιλείς περιοχές.

Συνολικά, η ρύθμιση του ενδιάμεσου συντελεστή αποτελεί ένα βήμα προς τη μείωση φορολογικών ανισοτήτων, αλλά η πραγματική αποτελεσματικότητά της θα κριθεί από το κατά πόσο θα κινητοποιήσει ιδιοκτήτες να διαθέσουν περισσότερες κατοικίες στην αγορά και θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Χωρίς παράλληλα μέτρα για αύξηση της προσφοράς και στήριξη των ενοικιαστών, η αλλαγή μοιάζει περισσότερο επικοινωνιακή παρά ουσιαστική.

Διαβάστε επίσης:

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές

ΑΑΔΕ: Αναδρομική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις – Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο