Γεωργιάδης για τα επεισοδιακά εγκαίνια της Ογκολογικής Μονάδας της Σύρου: «Δεν μας πτοούν οι ασήμαντοι που φωνάζουν»

Την Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου της Σύρου, δωρεά του ευεργέτη Αντώνη Κομνηνού, εγκαινίασε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ωστόσο κατά την έξοδο του διαδηλωτές του επεφύλαξαν «θερμή υποδοχή», πετώντας μπουκάλια με νερό και πέτρες.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε μέσα από τα social media στους δυσαρεστημένους πολίτες επισημαίνοντας: «Δεν μας πτοούν αυτοί οι ασήμαντοι. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα καλύτερο ΕΣΥ».

Δήλωσε μάλιστα υπερήφανος που επί θητείας του ιδρύθηκε η Ογκολογική Μονάδα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των έργων ανακαίνισης του νοσοκομείου. «Στην πράξη παραλάβαμε το Νοσοκομείο αυτό αχούρι και θα το παραδώσουμε καινούργιο» είπε με νόημα.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας αναφέρει:

«Εγκαινίασα την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου Σύρου, δωρεά του ευεργέτου κ. Αντώνη Κομνηνού. Με την λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να λαμβάνουν τις θεραπείες τους, έγινε πραγματικότητα, επί θητείας μου και είμαι Υπερήφανος.

pic.twitter.com/7GDRH6Tqo7 August 31, 2025

Παράλληλα επιθεωρήσαμε τα εν εξελίξει πολλά έργα Ανακαίνισης της Χειρουργικής, Παθολογικής, Γυναικολογικής, Καρδιολογικής και νέων ΤΕΠ από το ΤΑΑ και της ενεργειακής αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ (με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σύρου). Συνολικός προϋπολογισμός των έργων άνω των 5.000.000€.

Στην πράξη παραλάβαμε το Νοσοκομείο αυτό αχούρι και θα το παραδώσουμε καινούργιο. Στο τέλος ο κ. Κομνηνός δεσμεύτηκε εάν εμείς εκδώσουμε γρήγορα την Οικονομική Άδεια, αυτός θα μας κτίσει άμεσα σε γη του Νοσοκομείου κατοικίες για το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας λύνοντας και εδώ το σχετικό πρόβλημα. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε άμεσα. Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά τα σπουδαία, έξω οι γνωστοί από το επεισόδιο με το κρουαζιερόπλοιο Αναρχικοί, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ακροαριστεροί άρχισαν τις φωνές και την βία….δεν μας πτοούν αυτοί οι ασήμαντοι. Εμείς με τον Ελληνικό Λαό στο πλάι μας συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ και λύνουμε τα προβλήματα του, ένα προς ένα!».

