Κραυγή αγωνίας από τους γιατρούς της Λέσβου: «Έξι μήνες αναμονή για χειρουργείο στη Μυτιλήνη» – Τι απαντάει το υπουργείο Υγείας

Με δύο χειρουργικές αίθουσες θα ξεμείνει το νοσοκομείο της Μυτιλήνης από τον Σεπτέμβριο, λόγω της σοβαρής έλλειψης αναισθησιολόγων και νοσηλευτών, με συνέπεια οι αναμονές για επεμβάσεις όπως τα ορθοπεδικά από έξι μήνες, που είναι σήμερα, να ξεπεράσουν τους δέκα.

Τα παραπάνω καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου η οποία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των ασθενών και ζητάει άμεσα κατεπείγουσα προκήρυξη θέσεων για δυο αναισθησιολόγους.

Το νοσοκομείο εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό επεμβάσεων, με 4.788 χειρουργεία το 2024, εκ των οποίων 2.807 με γενική ή περιοχική αναισθησία.

Παρά τον όγκο και την πολυπλοκότητα των περιστατικών, υπηρετούν μόλις τέσσερις αναισθησιολόγοι, ενώ οι αποχωρήσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό έχουν αφήσει κρίσιμα κενά που δεν καλύπτονται.

Δυστυχώς από τον Σεπτέμβριο, θα λειτουργούν μόνο δύο χειρουργικές αίθουσες, που σημαίνει ραγδαία αύξηση στις λίστες αναμονής που θα δυσχεράνει την αντιμετώπιση τόσο των τακτικών όσο και των έκτακτων περιστατικών.

Σημειώνεται ότι σήμερα η αναμονή για τακτικό χειρουργείο φτάνει ήδη tους έξι μήνες, με τα ορθοπαιδικά να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Συνειδητή επιλογή η υποβάθμιση του ΕΣΥ

Η Ένωση Ιατρών Λέσβου ( ΕΙΛ) καταγγέλλει ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαραίνει αποκλειστικά τις διοικήσεις του Νοσοκομείου, της 2ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.

Το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών τονίζει ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή υποβάθμισης του ΕΣΥ, με το απαρχαιωμένο οργανόγραμμα να μην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό να φτάνουν το 30%.

«Οι ασθενείς αναγκάζονται να μετακινηθούν σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ή να καταφύγουν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, πληρώνοντας από την τσέπη τους. Το νέο σύστημα χρηματοδότησης των νοσοκομείων μειώνει δραματικά τους πόρους και προκαλεί ελλείψεις σε υλικά, κυρίως στα χειρουργεία.» αναφέρει η ΕΓΛ.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση, υπερασπίζοντας το δημόσιο και δωρεάν Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η Ένωση καλεί τους πολίτες της Λέσβου, τους τοπικούς φορείς και τους συλλόγους να προασπίσουν το νοσοκομείο τους και να μην επιτρέψουν την υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης στις ακριτικές περιοχές.

Η ΕΙΛ ζητά:

Την κατεπείγουσα προκήρυξη των δύο κενών θέσεων αναισθησιολόγων.

Την άμεση στελέχωση των χειρουργείων με επιπλέον τρεις νοσηλευτές και δύο τραυματιοφορείς.

Την άμεση προκήρυξη ΟΛΩΝ των κενών οργανικών θέσεων.

Πλήρης χρηματοδότηση των νοσοκομείων απ ́ ευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τον άμεσο χαρακτηρισμό του ΓΝ Μυτιλήνης ως άγονο τύπου Α ́ με όλα τα προνόμια μισθολογικά και εξέλιξης για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού.

Άμεση αλλαγή του απαρχαιωμένου οργανογράμματος του νοσοκομείου ώστε να καλύπτει τις αυξημένες και σύγχρονες ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τι λέει το υπουργείο Υγείας

Ο υπουργός Υγείας απαντώντας στην Ένωση Ιατρών Λέσβου αναφέρει σε ανάρτησή του ότι δεν υπάρχουν αναμονές έξι μηνών, ωστόσο παραδέχεται ότι θα δημιουργεί πρόβλημα από την αποχώρηση ενός αναισθησιολόγου

«Σε ένα Νοσοκομείο στο οποίο επιτύχαμε σήμερα να έχουμε μηδέν αναμονή για χειρουργείο. Επαναλαμβάνω μηδέν, ούτε μία, οι εκεί συνδικαλιστές λένε ότι «θα έχουμε 10 μήνες αναμονή»….θα έχουμε…

Τα πραγματικά περιστατικά από την ενημέρωση της 2ας ΥΠΕ: Είναι γεγονός ότι το δυναμικό του Αναισθησιολογικού Τμήματος μειώνεται από 5 σε 4 Αναισθησιολόγους μετά την αποχώρηση μιας Αναισθησιολόγου.

Το Υπουργείο προκήρυξε τη θέση άμεσα μετά την απόφαση μετάθεσης της, αλλά διορίστηκε ένας από τους υπηρετούντες ιατρούς του Νοσοκομείου.

Πιθανόν να δημιουργηθεί μόνο προσωρινό πρόβλημα στη διαχείριση των τακτικών χειρουργείων, δεδομένου ότι προκηρύσσεται ήδη η θέση.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης δεν υπάρχουν αναμονές και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι δεν υπάρχει ανάγκη να λειτουργούν τακτικά απογευματινά χειρουργεία. Η καταστροφολογία για δέκα μήνες αναμονών δεν ευσταθεί.

Το Νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου θα ενισχυθεί άμεσα με την επικείμενη πρόσληψη δέκα επικουρικών νοσηλευτών. Η αναβάθμιση του Νοσοκομείου Μυτιλήνης σε άγονο τύπου Α μελετάται από τον Υπουργό».

