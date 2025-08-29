ΕΙΝΑΠ για Κ.Υ Αίγινας: «Η ομολογία του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη μνημονιακή δέσμευση στις προσλήψεις»

Με μια αυστηρή ανακοίνωση προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά καταδικάζει την στοχοποίηση των εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ομολογία του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, χθες που ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι οι δραματικές ελλείψεις στο ΕΣΥ οφείλονται στη μνημονιακή δέσμευση της χώρας μας, που ορίζει σαφέστατα μια πρόσληψη ανά μια αποχώρηση στο δημόσιο τομέα.

Αναλυτικά όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της επίσημης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης ομολόγησε δημόσια πως ο λόγος που δεν υπάρχουν αρκετοί οδηγοί ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Αίγινας είναι η μνημονιακή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «μόνο μια πρόσληψη ανά μία αποχώρηση στο δημόσιο».

Την ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο διοικητής της 2ης Υ.Πε. κ. Ροϊλός, συνεχίζουν μια χυδαία εκτόξευσης απειλών ενάντια στους υγειονομικούς του Κέντρου Υγείας Αίγινας.» συνεχίζει η ΕΙΝΑΠ τονίζοντας ότι: «Στην αρχή παρουσιάζοντας τους ως ασυνείδητους («δεν σήκωναν τα τηλέφωνα») ενώ είχαν δηλώσει τη νόμιμη ανάπαυση τους (ρεπό, άδειες) και μετά κάνοντας πρωτοφανείς δηλώσεις («κακώς πήραν άδεια Ιούλιο – Αύγουστο» !!!).

Στόχος είναι να συγκαλύψουν τις δικές τους -τις κυβερνητικές- ευθύνες.»

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά, δυστυχώς από αυτές τις δηλώσεις, επιβεβαιώνονται πανηγυρικά οι επισημάνσεις, ανακοινώσεις καταγγελίες των υγειονομικών του Κέντρου Υγείας Αίγινας, της ΕΙΝΑΠ αλλά και φορέων των κατοίκων της Αίγινας, οι οποίες δημοσιοποιούνται και αποστέλλονται στους αρμοδίους όλους τους τελευταίους μήνες τονίζοντας τις ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας.

«Δυστυχώς ομολογούνται πανηγυρικά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο οι εγκληματικές ευθύνες τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και των προκάτοχων κυβερνήσεων των τελευταίων 15 ετών, που εφάρμοσαν μνημονιακές–κυβερνητικές πολιτικές οι οποίες «ήρθαν για να μείνουν» τονίζει η ένωση.

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ απαιτεί για άλλη μια φορά την άμεση ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αίγινας καθώς και όλων των μονάδων δημόσιας περίθαλψης σε όλη την χώρα με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

«Ειδικά για την Αίγινα, μετά το τελευταίο περιστατικό, επισημαίνουμε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη τομέα ΕΚΑΒ (διασώστης, πλήρωμα). Απαιτούμε να μπει αμέσως τέρμα στις απειλές για «διώξεις» ενάντια στους υγειονομικούς του Κέντρου Υγείας Αίγινας».

Μάλιστα η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι από τις ίδιες τις εξελίξεις αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, «επιδιώκει να βάλει «φίμωτρο» σε κάθε φωνή αμφισβήτησης.

Δε διστάζει να απειλεί υγειονομικούς που καταγγέλλουν τις ελλείψεις («πλήττουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών προς το ΕΣΥ»), ακόμα και δημοσιογράφους που τολμούν να πουν τα αυτονόητα, θέτοντας «ενοχλητικές» ερωτήσεις όπως στην πρόσφατη περίπτωση του ΚΥ Αίγινας.»…

Διαβάστε επίσης

Άδωνις Γεωργιάδης: «Αυξήθηκε κατά 62,7% ο προϋπολογισμός για την Υγεία» – Τι είπε για τα τρία μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη (video)

Μικροδισκεκτομή: Ποια είναι η λύση στον πόνο από δισκοκήλη;

ΕΣΠΑ: Ενεργειακή αναβάθμιση σε τρία νοσοκομεία της χώρας με χρηματοδότηση πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ