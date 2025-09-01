Καιρός: Σεπτέμβριος όπως… Αύγουστος – Προβλέπονται ακόμα και 38άρια

Μπορεί από σήμερα να θεωρείται ότι μπήκαμε στο φθινόπωρο, ωστόσο, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα μοιάζει με Αύγουστο από άποψη καιρού: ζέστη – ορισμένες φορές υψηλή -, ανομβρία και ιδανικές συνθήκες για μπάνιο.

Αυτό επισήμανε με ανάρτησή του στο Facebook o μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλιας, ο οποίος έγραψε ότι «ζεστή και σχετικά άνομβρη θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σε συνδιασμό και με την πιο ζεστή Θάλασσα αυτή την εποχή, ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια! Ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας. Η Τετάρτη 3/9/25 θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και τους 36-37 στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική με τους 35-36 βαθμούς και τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη».

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ στη χώρα σήμερα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και την ανατολική Μακεδονία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

