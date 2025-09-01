search
Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο (video)

01.09.2025 08:14
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Σκιάθου στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα και έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία διέκοψε για κάποια ώρα την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

Διάσωση 39 μεταναστών νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex

Χανιά: Η έρευνα για βόμβα σε σπίτι αστυνομικού οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση με τις 48 συλλήψεις – Επιχειρηματίες, αστυνομικός και στρατιωτικοί με χειροπέδες

