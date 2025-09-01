Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Σκιάθου στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια.
Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα και έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025
Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία διέκοψε για κάποια ώρα την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.
