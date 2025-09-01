search
01.09.2025
01.09.2025

«Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου για 2η χρονιά στο Θέατρο Olvio

01.09.2025 13:56
Mou_0107

Αγαπήθηκε και επανέρχεται! «Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου που διασκεύασε και σκηνοθέτησε η Νατάσα Παπαμιχαήλ παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του θεάτρου OLVIO κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 18 Οκτωβρίου.

Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία

Γλέντια, φωνές, τραγούδια, κλαρίνα και μαχαίρια, ανεκπλήρωτοι έρωτες και απραγματοποίητα όνειρα, παρελαύνουν σε ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία. Τα κουτσομπολιά πάνε κι έρχονται όπως τα ρόλεϊ στα κεφάλια των γυναικών που ανελέητα κρίνουν και κατακρίνουν τους πάντες και τα πάντα. Μια νεαρή κοπέλα -ξεφυλλίζοντας περιοδικά- ελπίζει να έρθει η μέρα που θα μπει και η ίδια σε μια σελίδα στο περιοδικό.

Στο καφενείο, άντρες με κομπολόγια στα χέρια διαδίδουν νέα κι ένα μικρό αγόρι ονειρεύεται…

Οι ζωές των άλλων μπαίνουν στο μικροσκόπιο για να ξορκίσουν αμαρτίες. Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες σε ρόλους κωμικοτραγικούς, τόσο βίαιους όσο και τρυφερούς. Το παραμύθι του έρωτα, του θανάτου αλλά και μια βίαια δομημένη κοινωνία, μέσα από τις ζωγραφιές πάνω σ’ ένα τραπεζομάντιλο καφενείου.

Και ο Μουνής, σα σκιάχτρο σε χωράφι, στέκει εκεί, σύμβολο της ύπαρξής του, σταθερό, αινιγματικό, σιωπηλός παρατηρητής μιας κοινωνίας που ξέρει τα πάντα, αλλά δε λέει τίποτα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Σκηνικά – Κοστούμια: Βαγγέλης Ζιλέλης

Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μακούρινα

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Καλλιόπη Καραμάνη, Ηλέκτρα Κομνηνίδου, Γιώργος Ντούσης, Γιάννης Οικονομίδης, Χαρά Τσιτομενέα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραστάσεις: Σάββατο & Κυριακή στις 19:30 από 18 Οκτωβρίου

Διάρκεια: 75 λεπτά χωρίς διάλειμμα
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: more.com

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ: 210 34 14 118

Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00 – 21:00

W www.olviotheater.gr  |  Μ [email protected]  |  FB OLVIO.theater

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | [email protected]

