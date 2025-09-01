search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 07:23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρενάτο Λέκκα ΡΕΝΑΤΟ ΛΕΚΚΑ

01.09.2025 06:35

ΠΑΣΟΚ: «Πόλεμο» πριν την ομιλία Μητσοτάκη – Συνεντεύξεις τύπου, 3η Σεπτεμβρίου και οι «αποτυχίες» της κυβέρνησης

01.09.2025 06:35
pasok new

Την έκπληξη πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ κάνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ετοιμάζει σειρά συνεντεύξεων τύπου για την «Ελλάδα που παραδίδει η κυβέρνηση». Είναι ξεκάθαρο πως στον «κρίσιμο» Σεπτέμβριο για την Χαριλάου Τρικούπη η επιλογή που έχει γίνει από την ηγεσία είναι μετωπική απέναντι στον Πρωθυπουργό και το «σύστημα Μαξίμου». 

«6 χρόνια Νέα Δημοκρατία – Αποτύχατε» 

Με τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία – Αποτύχατε» ξεκινούν οι σημερινές συνεντεύξεις Τύπου του ΠΑΣΟΚ που έχουν ως στόχο να αναδειχθεί η «Μαύρη Βίβλος» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. 

Οι αρμόδιοι Βουλευτές και Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, την πρώτη εβδομάδα του μήνα, θα παρουσιάσουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του κόστους διαβίωσης, της πολιτικής προστασίας και των θεσμών. Σήμερα, στην Χαριλάου Τρικούπη οι Γερουλάνος, Κουκουλόπουλος, Χνάρης, Παλαιοδήμος και Γάτσιος με θέμα την Ανάπτυξη. 

Οι τέσσερις συνεντεύξεις τύπου, θα προηγηθούν της ομιλίας Ανδρουλάκη, με τους πάντες να έχουν ως στόχο να αναδειχθούν τα αρνητικά κυβερνητικά και θα λειτουργήσει και ως σταθερή μετάβαση στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. 

Το δημογραφικό και ο… Μακεδόνας

«Η Δημοκρατική Παράταξη του 21ου αιώνα εγγυάται μια νέα πολιτική αλλαγή. Μια σύγχρονη αλλαγή που θα βάζει ξανά τον απλό άνθρωπο στο επίκεντρο. Με ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία για τους πολλούς. Με κράτος σύγχρονο, αξιοκρατικό που θα λειτουργεί με διαφάνεια. Και εδώ έρχεται η μεγάλη αλήθεια: μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί αξιόπιστα και με προοπτική να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε μορφή συντήρησης. Γιατί τα πειράματα του χθες όχι μόνο κρίθηκαν αναξιόπιστα αλλά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και το «ξέπλυμα» των ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια σοβαρή, υπεύθυνη δύναμη που να εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον. Και αυτή η δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Με σχέδιο, συνέπεια και αληθινό ενδιαφέρον για τους πολλούς», το παραπάνω απόσπασμα από το άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη περιγράφει και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ζάππειο. 

Πριν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα υπάρξει πολιτική εκδήλωση και ομιλία για το Δημογραφικό με σημαντικούς καλεσμένους: Τάσος Γιαννίτσης (πρώην Υπουργός), Βύρων Κοτζαμάνης (Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ), Παύλος Μπαλτάς (Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ), Φαίη Μακαντάση (Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις), Κατερίνα Καζάνη (Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας), ενώ τον συντονισμό θα κάνει η Έφη Μπέκου (Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής). Μετά την θεματική εκδήλωση θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και θα συμμετέχει και η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 

